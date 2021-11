Gong Yoo y Taylor Swift: ¿qué pasó y qué dicen los fans de su posible reunión?

Taylor Swift y Gong Yoo, nombres que para muchos resulta inusual ver en una misma oración, son tendencia en las redes sociales. Fans de ambos artistas han hecho viral el comentario de una supuesta reunión entre la cantautora estadounidense y el protagonista de la serie Goblin en la ciudad de Nueva York.

Debido a la fama de los dos personajes, los admiradores difunden varias teorías sobre el motivo del posible encuentro.

¿Gong Yoo en Nueva York?

Todo comenzó el miércoles 24 de noviembre, cuando Deuxmoi (cuenta que publica avistamientos de celebridades) compartió un email enviado hacia ellos. El anónimo indicaba que un amigo/amiga que trabajaba en un restaurante de Nueva York había visto a Gong Yoo y Taylor Swift almorzando juntos la semana anterior.

Aunque en el correo electrónico se menciona primero a Jin Goo (Hotel del Luna), luego se corrige la referencia y se señala al actor de 42 años que hizo un popular cameo en Squid Game.

Taylor Swift y Gong Yoo: así inició el rumor de una posible colaboracion. Foto: Instagram deuxmoi

La reunión no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Foto: Twitter

MV de Taylor Swift

Por lo inusual del supuesto encuentro, fans comenzaron a difundir sus teorías. Algunos piensan que la reunión se dio con el fin de convocar al famoso de Corea del Sur como protagonista del siguiente videoclip de Swift. Hay usuarios más osados que especulan una química romántica.

Reacciones a los rumores de Gong Yoo y Taylor Swift. Foto: captura/Twitter

Entre los fans de K-dramas resaltó una observación curiosa de Gong Yoo y uno de sus proyectos más famosos. En Goblin, la protagonista lleva una bufanda roja, artículo que se vuelve una pieza sello de la historia en la memoria de los televidentes.

Como se sabe, la bufanda roja también es otro elemento que recuerda a Taylor Swift debido a la historia relatada en su canción All too well.