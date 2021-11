Concierto de BTS: precio de la reventa de entradas para Permission to dance on stage

BTS continúa con las actividades programadas en su agenda en Los Ángeles y esta vez los miembros del septeto coreano se prepara para volver a los conciertos presenciales. Luego de triunfar en los AMAs 2021 y haber sido nominados por segunda vez a los Grammys, los Bangtan Boys son los ídolos K-pop más aclamados en Estados Unidos y así lo demuestra el precio de la reventa de sus entradas.

Reventa de entradas del concierto de BTS

Las entradas para el concierto de BTS, titulado Permission to dance on stage, se encuentran actualmente agotadas, por lo que Ticketmaster habilitó la reventa oficial en su página web para aquellos ARMY que no pudieron alcanzar un asiento.

BTS hizo sold out en preventa de entradas para PTD. Foto: captura/Ticketmaster

Sin embargo, en los últimos días, ARMY reportó que los precios ofrecidos en la página de Ticketmaster para el concierto del grupo K-pop alcanzaron la cifra máxima de 50.000 dólares, lo cual fue calificado como un monto excesivo, incluso para los seguidores de los cantantes de Corea del Sur.

Entradas para Permission to dance on stage en Los Ángeles a precios excesivos. Foto: Twitter @modooborahae

¿Cuánto cuesta un concierto de BTS presencial?

El concierto Permission to dance on stage de BTS en Los Ángeles presentó como costos iniciales de sus entradas desde 79 dólares hasta 521 dólares . Sin embargo, las entradas se agotaron en la preventa, por lo que actualmente estos costos ya no aparecen en la página web de Ticketmaster.

Precios de entradas a conciertos de BTS. Foto: @BTSmerchUpdates

¿Cuándo es el concierto presencial de BTS?

BTS dará cuatro conciertos presenciales Permission to dance on stage, a partir del sábado 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre a las 7.30 p. m. (hora en Los Ángeles).

Sábado 27 y domingo 28 de noviembre

Miércoles 1 y jueves 2 de diciembre

¿Dónde será el concierto presencial de BTS?

BTS presentará una serie de conciertos presenciales llamados Permission to dance on stage que se llevarán a cabo en el estadio So-Fi de Los Ángeles , el cual cuenta con una capacidad para 70.000 personas.

BTS dará conciertos en el Estadio SoFi de Los Ángeles. Foto: SoFi Stadium

BTS anuncia conciertos presenciales en Los Ángeles