BTS muestra su amor por ARMY con un cálido mensaje tras nominación a los Grammys 2022

BTS no pudo conectarse en vivo con ARMY durante el anuncio de nominados a los Grammys 2022 por su apretada agenda, que incluyó grabaciones de su participación en el show de James Corden programado para ese mismo día.

Fans esperaron durante 14 horas algún pronunciamiento de las superestrellas K-pop vía redes sociales. Finalmente, la madrugada del 24 de noviembre, el pedido fue atendido con un mensaje de Bangtan.

BTS participó del anuncio de nominados a los GRAMMY 2022. Foto: composición La República / BIGHIT / GRAMMY

“Gracias a todos los que siempre han amado nuestra música”, escribieron los artistas en su natal coreano, en un post publicado en la cuenta oficial de BTS en Twitter a las 3.00 a. m.. Esta actualización replicó el mensaje de @bts_bighit (usuario manejado por la empresa del septeto).

Acompañó al mensaje #Got_ARMY_Behind_Us, hashtag creado con la icónica frase que nació de “Butter”, y que refleja el respaldo de fans hacia los artistas.

Mensaje de BTS tras su nominación. Foto: captura @BTS_twt

La respuesta de ARMY

Casi un millón de usuarios han dejado sus ‘me gusta’ en la actualización de BTS. Entre los comentarios, muchos lamentan que los surcoreanos no hayan logrado más nominaciones a pesar de su innegable impacto en la industria musical, pero a la vez resaltan sentirse orgullosos por el nuevo logro.

Respuesta destacada de ARMY. Foto: captura Twitter

PUEDES VER BTS en The late late show with James Corden: revive el programa y la presentación de Bangtan

BTS nominado a los Grammys 2022

El septeto K-pop que regresa a los conciertos presenciales con PTD en Los Ángeles quedó seleccionado por los expertos de la Academia de la Grabación en la categoría mejor interpretación pop de dúo o grupo, gracias a la 10 veces #1 de Billboard Hot 100, “Butter”.

Ellos competirán en los Grammys 2022 contra “I get a kick out of you”, de Tony Bennett y Lady Gaga; “Lonely”, de Justin Bieber y Benny Blanco; “Kiss me more”, de Doja Cat con SZA, y “Higher power” de sus amigos de Coldplay.