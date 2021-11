BTS en The late late show: Taehyung interactúa con afortunada ARMY en Crosswalk concert

BTS continúa con sus actividades promocionales en Los Ángeles, por lo que asistieron a The late late show with James Corden, en donde participaron de los segmentos más conocidos como Crosswalk concert, que muestra a distintos cantantes dando un concierto en las calles, y aunque no se llegó a transmitir en el programa, BTS sí grabó el segmento y una ARMY pudo interactuar con Taehyung.

ARMY en grabaciones de Crosswalk concert

El 23 de noviembre, BTS sorprendió a varios ARMY que se encontraban manejando en las calles de Los Ángeles para el segmento Crosswalk concert de The late late show with James Corden. Una vez que el semáforo se puso en rojo, los integrantes del grupo K-pop comenzaron a bailar “Butter” frente a varias personas en sus autos, y la mayoría de estas eran seguidoras de Bangtan.

BTS filmando para el programa de James Corden. Foto: vía BTSUpdates_

Algo que llamó la atención fue cuando Taehyung de BTS se acercó a tocar el auto de una afortunada ARMY en medio de la grabación del segmento a manera de saludo, para luego retomar su posición en la coreografía.

La usuaria de Twitter @hamstertatas hizo público que se trataba de su auto y se disculpó con V, pues su vehículo no se encontraba limpio. “Las manos de Tae, lo siento, lo siento mucho, estaba tan sucio, esto es humillante”, escribió la usuario como descripción de las imágenes.

Publicación de ARMY sobre la interacción que tuvo con Taehyung. Foto: captura/Twitter

BTS: Grabación de “Butter” y “Dynamite” en las calles

BTS en The late late show with James Corden

La asistencia de BTS en el programa de James Corden fue muy esperada por ARMY luego de la controversia entre los seguidores del septeto coreano y el conductor británico, ya que este tildó de “inusual” la participación de Bangtan en la cumbre de la ONU. “Has estado en problemas con ARMY”, mencionó Namjoon, por lo que el conductor dijo que se trató de una broma inofensiva.