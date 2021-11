Bright Vachirawit anuncia sorpresa relacionada a 2gether en evento junto a Win Metawin

Se viene un regalo para fans de 2gether. Bright Vachirawit ha revelado la llegada de una sorpresa para los seguidores de la historia de amor entre Tine y Sarawat durante el evento privado de Laurier junto a Win, realizado el 24 de noviembre.

Bright y Win en evento privado de Laurier. Foto: Twitter / @brightwinLAT

Los famosos actores tailandeses también encantaron a los afortunados admiradores presentes en el encuentro cantando juntos “Kangoo”, el OST del Thai-drama BL.

En particular, Bright rememoró la tierna historia de Tine y Sarawat al interpretar el tema “It’s all in my head all this time”.

¿Qué dijo Bright?

En el evento, Win preguntó a los fans si habían visto 2gether: the movie y, al obtener respuestas afirmativas, les agradeció por su apoyo. Inmediatamente después, Bright manifestó: “Tal vez habrá una sorpresa muy pronto, estén pendientes”.

Las palabras del cantante y actor entusiasmaron a los presentes, quienes pidieron saber de qué se trataba. Ante ello, él quedó en silencio unos cuantos segundos y replicó con una sonrisa nerviosa: “Yo tampoco sé, acabo de escuchar eso”.

Los admiradores postulan que la información no debía haber sido compartida, por la respuesta del famoso. Mientras tanto, se mantienen pendientes a alguna actualización en redes sociales relacionada a la sorpresa sobre 2gether.

Sobre 2gether: the movie

La película de 2gether, con Bright y Win, llegó a mediados del 2021 a los cines japoneses. En Tailandia, país de producción de la cinta y tierra natal de los artistas, se estrenó en noviembre, con meses de retraso debido a la COVID-19.

En el filme continúa el romance de Sarawat y Tine, personajes a quienes vimos conocerse y enamorarse en el Thai-drama 2gether, y fortalecer su relación en Still 2gether.

La película de Bright y Win, 2gether, fue estrenada en Tailandia en noviembre. Foto: GMMTV

Sobre la serie 2gether

La serie es una adaptación del libro Because we... belong together de la autora JittiRain. Fue producida por GMMTV y consta de una temporada de trece episodios estrenada en febrero del 2020 más un especial (Still 2gether) de cinco.

Por su tierna historia de amor, el drama BL se consolidó en la preferencia de los seguidores del género. Consecuentemente, ganó numerosos premios en Tailandia e impulsó la fama a nivel mundial de Bright y Win, quienes pronto asistirán a los AAA coreanos.