Choi Tae Joon: ¿quién es el novio de Park Shin Hye y padre de su bebé?

Park Shin Hye y Choi Tae Joon preparan su matrimonio y la llegada de su primer bebé. El 23 de noviembre, la noticia fue compartida y causó una conmoción en Corea del Sur, el rubro de los K-dramas y en los fans.

Admiradores celebran el nuevo paso de la pareja de actores coreanos, quienes oficiaron su romance en 2018, tras una larga relación.

¿Quién es Choi Tae Joon?

Hoy en día seguramente son pocos los que no conocen a Park Shin Hye. Bautizada como la ‘Princesa de los K-dramas’, la surcoreana de 31 años ha sido amada por el público desde que saltó a la fama mundial con Escalera al cielo, trabajo del 2003 que marcó su debut.

Otros dramas de gran sintonía presentes en su repertorio son The heirs, You’re beautiful, Heartstrings, Pinocchio, Memories of the Alhambra y Doctors.

Park Shin Hye debutó en 2003 con Escalera al cielo. Foto: composición La República / SBS / S.A.L.T.

Por su parte, Choi Tae Joon también es un actor coreano a quien hemos visto en series conocidas y que es bastante apreciado por los fans.

Un año menor que Park Shin Hye, Choi debutó en los K-dramas en 2001 con Piano. Padam, padam (2011), Suspicious partner (2017), Exit (2018), The undateables (2018) y So i married an anti-fan (2021) figuran en su lista de trabajos.

Sooyoung y Choi Tae Joon durante lectura del guion de So I married an antifan. Foto: Warner Korea

Choi Tae Joon como cantante

El famoso coreano también ha mostrado su talento como cantante en dos OST de So i married an anti-fan, su drama junto a Sooyoung de SNSD. Las canciones que interpretó son “Bittersweet” y “Pop star”.

Anuncio de su relación con Park Shin Hye

Los futuros esposos Park Shin Hye y Choi Tae Joon se conocieron cuando estudiaban en la Universidad de Chung, pero no se hicieron cercanos sino hasta después de sus respectivos debuts.

Posteriormente, su amistad se afianzó a través de los años hasta que en marzo del 2018 anunciaron su romance tras reportes de medios que datan del 2017.