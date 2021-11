Park Shin Hye y Choi Tae Joon: ¿cuál es la historia de amor de los actores?

Park Shin Hye dio a conocer su embarazo y boda con el actor Choi Tae Joon a través de una publicación en su fancafé oficial el 23 de noviembre (KST). La protagonista de The heirs lleva cuatro años de relación con el actor de So I married an anti-fan, por lo que los seguidores de la pareja compartieron sus felicitaciones en las redes sociales.

Park Shin Hye y Choi Tae Joon

La también actriz de Escalera al cielo compartió un emotivo mensaje que se viralizó en todos los portales surcoreanos. “Me voy a casar con la persona con la que he estado saliendo desde hace un tiempo. Él ha sido el ha sido mi pilar de apoyo durante mucho tiempo”, en referencia a su relación con el actor Choi Tae Joon.

Park Hin Hye es una modelo, actriz, cantante y bailarina coreana de 31 años. Foto: SALT Entertainment

Park Shin Hye reveló que además de su próxima boda, ambos actores se encuentran esperando la llegada de su primer bebé, noticia que los tomó por sorpresa en medio de los preparativos de la celebración de su matrimonio. “Una nueva y preciosa vida llegó a nosotros”, expresó Park.

Choi Tae Joon es un actor y presentador surcoreano, nacido el 7 de julio de 1991. Foto: captura/Instagram

¿Cómo se conocieron Park Shin Hye y Choi Tae Joon?

La actriz Park Shin Hye estudió Cine y Teatro en la Universidad Chung-An, casa de estudios donde conoció a Choi Tae Joon, quien también formaba parte del plantel de estudiantes. Sin embargo, fuentes cercanas a la actual pareja revelaron que estos se hicieron cercanos tras debutar entre el 2001 y el 2003.

Escalera al cielo es el dorama con el que Park Shin Hye debutó a los 13 años. Foto: captura/YouTube

¿Cuándo iniciaron su relación?

Park Shin Hye y Choi Tae Joon comenzaron a salir en el 2017. Aunque no existe una fecha oficial confirmada, la agencia de la actriz, SALT Entertainment, confirmó que ambas estrellas decidieron iniciar una relación a finales del 2017, luego de mantener una gran amistad.

Park Shin Hye y su novio Choi Tae Joon. Foto: composición La República/Naver

¿Cuándo confirmaron su relación?

La actriz Park Shin Hye anunció su relación con el actor Choi Tae Joon el 4 de marzo del 2018, a través de su agencia SALT Entertainment, luego de que Dispatch filtrara una fotografía de ambos famosos en una cita en las calles de Seúl.

El medio coreano Dispatch encontró a Park Shin Hye y Choi Tae Joon en citas secretas. Foto: Dispatch

Jini Channel, popular youtuber del entretenimiento coreano, compartió un vídeo sobre la noticia del embarazo y próxima boda de los actores Park Shin Hye y Choi Tae Joon.