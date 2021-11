BTS y Halsey llevan su amistad a los Grammys: el mensaje de la cantante tras nominaciones

La publicación de nominados a los Grammy Awards 2022 se realizó el 23 de noviembre con emociones encontradas entre fans y artistas del medio. BTS salió con una nominación en la categoría de mejor performance de duo o grupo pop y también participaron del livestream como presentadores.

El grupo filmó su participación para la Recording Academy el domingo 21, pues se les ve con el mismo atuendo con el que asistieron a los American Music Awards.

PUEDES VER BTS saluda el nacimiento del bebé de Halsey

Un detalle singular es que la categoría de mejor álbum de música alternativa que anunció BTS incluyó en su lista de finalistas a Halsey, quien es amiga del grupo tras la colaboración que tuvieron en “Boy with luv”.

Halsey envía mensaje a BTS

“¡Realmente no estaba esperando esto! Fue un honor trabajar con algunos de mis héroes, Trent y Atticus, y estoy muy orgullosa de este álbum. Espero que ustedes sigan amándolo en los años que vienen. ¡Salud por tomar riesgos!”, tuiteó Halsey tras la nominación de su disco If I can’t have love, I want power

La intérprete de “Without me” también dedicó palabras de afecto hacia RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, a quienes felicitó por ser nominados a los Grammys por segundo año consecutivo.

“Y es TAN increíble que haya sido anunciado por algunas de mis personas favoritas y mis amigos. Felicidades a BTS por su nominación con ‘Butter’”, escribió.

El fandom ARMY reaccionó celebrando el apoyo constante de la intérprete estadounidense a los Bangtan Boys. “Felicitaciones Halsey”, “nos emocionamos cuando Suga leyó tu nombre”, se aprecia en las respuestas al tuit.