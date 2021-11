BTS: Jungkook figura entre ‘los hombres más sexys del mundo’ junto a Harry Styles y otros

BTS se encuentra próximo a aparecer en el programa The late late show with James Corden como actividad oficial en su agenda en Los Ángeles. En medio de los preparativos, ARMY recibió una grata sorpresa por parte de la revista Elle Italia, que nombró a Jungkook como uno de los siete hombres más sexys del mundo. Conoce aquí a los famosos que aparecen en la lista junto al golden maknae.

Jungkook en la revista Elle Italia

Este 23 de noviembre, Jeon Jungkook de BTS figuró como parte de ‘los hombres más sexys del mundo’ en la lista de la revista de modas Elle Italia. Este medio internacional opera en más de 60 países y se dedica al entretenimiento, belleza y tendencias.

Jungkook en revista Elle Italia. Foto: captura/Twitter

Los hombres más sexys del mundo

La revista Elle Italia presentó a siete famosos internacionales como ‘los hombres más sexys del mundo’, entre los que figura Jungkook como el único hombre asiático. A continuación, presentamos la lista completa de celebridades que llevan este título.

Jeon Jungkook

Jeon Jungkook (24 en edad internacional) es integrante de BTS, grupo K-pop que ha sido nominado a mejor performance pop de dúo o grupo en los Grammys 2022. Se le conoce como golden maknae porque es el menor de la boyband de Corea del Sur y golden (dorado en su traducción en español) por sus habilidades de canto y baile.

Jungkook de BTS superó récord histórico en Spotify con su canción "Euphoria". Foto: The Qoo

Harry Styles

Harry Styles (27) es un exintegrante de One Direction que ahora se dedica a su carrera como solista. Proveniente de Reino Unido, el cantante se encuentra promocionando su gira internacional Love on tour, show al que asistieron Jimin, Taehyung, J-Hope y Jungkook de BTS.

Harry en videoclip de "Golden". Foto: captura/YouTube

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal (40) es un actor estadounidense que saltó a la fama con las películas El día después de mañana y Secreto en la montaña. Actualmente, su nombre ha acaparado titulares en medios internacionales debido a su antigua relación con Taylor Swift y la canción que la artista le dedicó llamada “All too well”.

Jake Gyllenhaal también actuó en Spiderman: lejos de casa. Foto: captura/Instagram

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet (25) es un joven actor reconocido por sus papeles en Call me by your name, Lady Bird y Mujercitas. El famoso es de nacionalidad francoestadounidense y recientemente estrenó dos proyectos: The french dispatch y Duna.

Timothée Chalamet en campaña de Cadillac LYRIQ inspirada en Edward Scissorhands. Foto: captura/Instagram

Maluma

Maluma o Juan Luis Londoño Arias (27) es un cantante colombiano de reguetón, trap latino y pop, famoso por sus canciones “Hawái”, “Sobrio” y “11 PM”. El artista se presentó recientemente en los MTV Europe Music Awards 2021 para presentar su canción “Mama Tetema” en vivo.

El pasado 11 de noviembre, Maluma lanzó su videoclip "Mama tetema". Foto: captura/Instagram

Shawn Mendes

Shawn Mendes (23) es un cantante canadiense que cuenta con éxitos en su repertorio como “Stitches” y “Treat you better”. En los últimos días, dio a conocer el término de su relación con la también cantante Camila Cabello, noticia que sorprendió a miles de seguidores de todo el mundo.

Oscar Isaac

Oscar Isaac (42 años) nació en Guatemala y ganó popularidad tras actuar en las películas secuelas de la saga de Star Wars. Entre sus últimos proyectos se encuentran Secretos de un matrimonio y Duna.