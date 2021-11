BTS en los Grammy 2022: ¿qué opinó ARMY y por qué hicieron tendencia en redes?

La boyband BTS obtuvo su segunda nominación a los Grammy y se convirtió en el primer acto coreano en obtener dos nominaciones consecutivas en la categoría mejor performance dúo o grupo, esta vez por su single “Butter”. Sin embargo, en redes sociales, especialmente en Twitter, ARMY no estuvo del todo conforme.

Entre los temas que fueron tendencia, uno en particular sirvió para que ARMY expresara su enojo con la Academia de Grabación de Estados Unidos: “Los odio”, que fue utilizado por cientos de usuarios. Los fanáticos cuestionaron que “Butter” no fuera incluido en la categoría record of the year o grabación del año.

El fandom recordó que la canción de Bangtan encabezó por diez semanas el chart Hot 100 de Billboard, ranking que mide las canciones más populares en el territorio de Estados Unidos. Además, señalaron que, en YouTube, el MV de “Butter” se convirtió en el video musical con más reproducciones en 24 horas, pues, en ese tiempo, llegó a 108 200 000 visualizaciones.

ARMY cuestiona el tratamiento de los Grammy a BTS

Otro de los puntos que también generó incomodidad en ARMY fue el trato que recibió BTS por parte de la Academia.

BTS presentadores de los Grammy 2022,. Foto: captura/YouTube

En la víspera, se confirmó que el septeto surcoreano sería parte de los artistas y personalidades que presentarían a los nominados en el evento en vivo que se desarrolló este 23 de noviembre. Tras ser nominados, BTS apareció en pantalla para anunciar la categoría best alternative music álbum.

Sin embargo, los fanáticos notaron que mientras a otros presentadores se les dieron múltiples categorías, los ídolos de Corea del Sur se turnaron para anunciar a los cinco nominados de la categoría que tuvieron a cargo.

ARMY critica a los Grammy por trato a BTS. Foto: Twitter

Otro de los puntos que se criticaron fue que Bangtan no recibió una descripción bajo su nombre durante su aparición, puesto que a otros famosos se les colocó un banner resaltando, por ejemplo, la cantidad de veces que fueron nominados o ganaron un Grammy.