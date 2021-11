Rumbo al infierno: nueva serie coreana es la más popular de Netflix y supera a El juego del calamar

Rumbo al infierno destronó a El juego del calamar como la serie de Netflix más vista a nivel mundial. La producción surcoreana, dirigida por Yeon Sang-ho, creador de Estación zombie, se ubicó como número uno en Corea del Sur, México y Bélgica, y en las tres primeras posiciones de Estados Unidos, Canadá, Alemania y el Perú, según la compañía de análisis FlixPatrol.

Además, Rumbo al infierno es uno de los K-dramas que se ubica en el top 10 mundial, junto a El juego del calamar y El afecto del rey.

¿Un nuevo fenómeno mundial? La nueva entrega coreana, que logró desplazar a El juego del calamar al segundo lugar, tras encabezar las listas durante 46 días, se proyecta para seguir los pasos de su predecesora debido a que se ha posicionado en los más altos lugares de popularidad a solo días de su estreno en la plataforma de streaming.

¿De qué trata Rumbo al infierno?

Hellbound está basada en un webtoon del mismo nombre. La serie cuenta con seis episodios, los cuales tienen una duración de entre 48 a 60 minutos. La historia se sitúa en una sociedad distópica, donde los seres humanos enfrentan un anuncio sobre la fecha de su muerte. Cuando este día llega, unos seres conocidos como “ángeles” llegan para llevarse las almas elegidas al infierno.

Todo este caos genera la creación de un grupo religioso, denominado Saejinrihwe, de la Iglesia de la Nueva Verdad, los cuales consideran a estos ángeles monstruosos como una especie de revelación y justicia divina.

Jin Kyung Hoon (Yang Ik Joon) es el detective central de la trama que busca conocer las actividades de este grupo. La investigación se centra en Jung Jinsu (Yoo Ah-in), el líder de la organización religiosa.

¿Qué pasará en la segunda temporada de Rumbo al infierno?

A pesar de que Hellbound se estrenó el último 19 de noviembre en Netflix, se ha posicionado como las series más vistas a nivel mundial desplazando a El juego del calamar, lo que podría hacer realidad una segunda temporada.

Si ya viste la serie, sabes que tuvo un final abierto, que puede dar pie a una segunda temporada. ¡Alerta de spoiler! Tras el dramático desenlace del episodio seis, se logró saber que el decreto de muerte se puede dar sin la necesidad de tener un “pecado original”, es decir que la Iglesia de la Nueva Verdad oculta algo sobre estas muertes.

Mientras que, la escena adicional de Hellbound, también cuenta con detalles que podrían abordarse en una segunda temporada, ya que Park Jung Ja, mujer que aceptó transmitir en vivo su muerte, regresa a la vida tras cuatro años de su “muerte” y su paso por el infierno.

Sin embargo, la plataforma de streaming aún no ha confirmado una segunda entrega, pero el esperado anuncio de Rumbo al infierno 2 se podría dar en dos semanas, según el método de trabajo de Netflix. No obstante, aún no existe información oficial al respecto