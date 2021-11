Concierto de BTS: setlist y qué canciones interpretará Bangtan en PTD en Los Ángeles

BTS se consagró como artista del año en los American Music Awards 2021 y los seguidores del grupo K-pop celebraron por el éxito rotundo de la primera actividad musical oficial del septeto en Los Ángeles. Con presentaciones de “My universe” y “Butter” en los AMAs, ARMY se pregunta si estas canciones formarán parte de los conciertos presenciales. Aquí resolvemos las dudas.

BTS regresa a los conciertos presenciales

BTS presentará Permission to dance on stage en su versión presencial. Este sería el regreso oficial de la boyband de Corea del Sur a los conciertos con público incluido. Con cuatro fechas ya programadas en Los Ángeles, BTS buscará hacer historia una vez más en el mercado musical estadounidense.

Grupo coreano BTS en imagen promocional de "Permission to dance", su más reciente éxito musical. Foto: BIGHIT

Setlist de Permission to dance on stage de BTS

Aunque no hay un setlist oficial para Permission to dance on stage en presencial, ARMY comentó en redes sobre la posibilidad de que BTS presente canciones similares al del concierto PTD en su formato online acompañado de números especiales.

A continuación, presentamos el setlist oficial de Permission to dance on stage online:

“ON”

“Burning up (Fire)”

“Dope”

“DNA”

“Blue & grey”

“Black swan”

Blood sweat & tears”

“Fake love”

“Life goes on”

“Boy with luv”

“Dynamite”

“Butter”

“Airplane pt.2″

“Silver spoon”

“Dis-ease”

“Telepathy”

“Stay”

“So what”

“I need u”

“Save me”

“IDOL”

“Epilogue: Young forever”

“Spring day”

“Permission to dance”

Cuándo es el concierto presencial de BTS

Permission to dance on stage de BTS se llevará a cabo del 28 al 29 de noviembre y del 1 al 2 de diciembre en Los Ángeles. Las entradas actualmente se encuentran agotadas en todas las zonas habilitadas del recinto.

Este será el primer concierto presencial de BTS tras casi dos años. Foto: composición Hybe

Dónde es el concierto presencial de BTS

BTS ya se encuentra en Los Ángeles para cumplir sus actividades promocionales, presentación en programas y sus conciertos con público. Permission to dance on stage se dará en el Estadio So-Fi , el cual contará con la capacidad de más de 70.000 ARMY por día.