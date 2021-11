BTS en los AMAs 2021: qué pasó con el grupo K-pop y la banda New kids on the block

El grupo K-pop BTS arrasó con todas sus nominaciones de los American Music Awards 2021 y presentó en vivo éxitos como “My universe” con Coldplay y “Butter”. Además, algo que llamó la atención del público fue el momento en que el septeto coreano se tomó una fotografía junto a la banda New kids on the block. ¿Los famosos ya se conocían? Aquí te contamos todos los detalles.

BTS y New kids on the block en los AMAs 2021

El domingo 21 de noviembre se llevaron a cabo los American Music Awards 2021 y BTS hizo su aparición en la alfombra roja del evento en medio de gritos de emoción por parte de ARMY que pudo asistir al recinto de Movie Theater en Los Ángeles. La alegría de sus fans se intensificó cuando el grupo K-pop se encontró con la banda estadounidense New kids on the block y compartieron un saludo.

BTS saludó a la banda estadounidense New kids on the block. Foto: captura/Twitter

Los seguidores más curiosos de BTS notaron que Donnie Wahlberg, integrante de NKOTB, usó un polo de la mercancía oficial de la gira de Love yourself de Bangtan en la red carpet de los AMAs 2021.

Donnie Wahlberg usó mercancía oficial de BTS en la red carpet de los AMAs 2021. Foto: captura/Twitter

Momentos más tarde, New kids on the block (NKOTB) compartió una fotografía en sus redes sociales que BTS y la banda se habrían tomado en la red carpet de los AMAs 2021. “¡Miren a quiénes nos encontramos en la alfombra roja de los AMAs! ¡Felicitaciones por todos sus logros, BTS! Fue un honor conocerlos”, detallaron en la descripción de la publicación.

Publicación de New kids on the block con BTS en los AMAs 2021. Foto: captura/Twitter

Joey McIntyre, quien también forma parte de NKOTB, comentó la publicación en Instagram del grupo en referencia a su encuentro con BTS: “Estos chicos, BTS, son tan amables y mostraron amor durante nuestra presentación”.

Comentario en Instagram de Joey McIntyre sobre BTS. Foto: captura/Instagram

El comentario de Joey hizo referencia al momento en que el grupo K-pop BTS presenció la performance de NKOTB y se animaron a bailar desde su lugar dentro del espacio designado para los artistas invitados de los AMAs 2021.

BTS: ¿New kids on the block son fans de Bangtan?

Anteriormente, en el 2019, Donnie Wahlberg de NKOTB también uso mercancía de BTS y esto se pudo apreciar en una historia en Instagram de la misma banda en promociones de “Hangin’ tough 30 anniversary”.

Donnie Wahlberg de New kids on the block con polo de BTS. Foto: captura/Instagram

BTS en VLive

Luego de los American Music Awards 2021, BTS transmitió en VLive su celebración luego de ganar en las tres categorías en las que estaban nominados, entre ellas, como artista del año. El grupo K-pop se mostró emocionado y compartieron pasos de bailes de “New edition”, canción de New kids on the block.