Seo Ye Ji confirmada en Eve’s scandal, su nuevo drama tras superar polémica

El 21 de noviembre, se informó que Seo Ye Ji aceptó el personaje protagonista en Eve’s scandal y retomará su carrera luego de siete meses. La actriz había suspendido todos sus proyectos en abril tras la polémica de su relación pasada con Kim Jung Hyun. Tras la confirmación de su nuevo drama, fans celebran que Seo Ye Ji haya vencido la llamada “cultura de la cancelación”.

La actriz, reconocida por su talento interpretativo en series como Save me, Lawless lawyer e It’s okay to not be okay, había sido voceada para el rol estelar desde septiembre.

Según fuentes de tvN para Star Today, el primer día de filmación de Seo Ye Ji será el miércoles 24 de noviembre.

Seo Ye Ji se ha mantenido alejada tras la controversia con Kim Jung Hyun. Foto: tvN

El personaje de Seo Ye Ji

Este proyecto es descrito por la prensa coreana como un K-drama de romance que aborda una demanda de divorcio en una familia chaebol. Se estrenará en la primera mitad del 2022.

Seo Ye Ji tomará el rol de Lee Ra El. Se dice que tras un amorío familiar desafortunado, se convierte en una mujer de un encanto fatal comparada como una “flor peligrosa”. Es la mujer al centro del caso de divorcio.

Actores en Eve’s scandal

Además de la actriz de 31 años, un oficial de tvN reveló a otros actores parte del drama coreano:

Park Byung Eun interpretará al CEO del conglomerado número 1 en el mundo financiero.

Lee Sang Yeob tomaría le personaje de Seo Eun Pyung, un abogado de derechos humanos que renuncia a todo por amor cuando conoce a Lee Ra El.

Por último, Yoo Sun interpretará a Han So Ra, hija única del poderoso político Han Pa Ro. Ella ingresó a la familia chaebol del Grupo LJ tras casarse. Es hermosa y aparenta confianza, aunque en realidad es inestable emocionalmente.