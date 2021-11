BTS en los AMAs: cuántos premios ganó Bangtan en la historia de los American Music Awards

BTS se presentará en los American Music Awards (AMAs) el 21 de noviembre como primera actividad oficial de su agenda en la ciudad de Los Ángeles. El grupo K-pop se encuentra nominado en tres categorías importantes y ARMY espera poder celebrar su triunfo en los AMAs 2021. Conoce cómo le ha ido a Bangtan, a través de los años en la premiación de música.

BTS en los AMAs 2021

El 21 de noviembre, BTS se hará presente en los AMAs 2021, en donde se encuentran nominados como mejor dúo o grupo favorito, mejor canción pop y mejor artista del año. Además, los Bangtan Boys deleitarán a ARMY con la primera presentación en vivo de “My universe” junto con Coldplay.

Los integrantes de BTS vuelven al escenario presencial de AMAs. Foto: composición LR/AMAs

BTS en los AMAs 2020

El septeto coreano fue el grupo encargado de cerrar los AMAs 2020 con “Life goes on” y “Dynamite”. BTS también ganó en las dos categorías a las que estaban nominados como mejor dúo o grupo favorito y artista favorito en redes sociales.

BTS en los AMAs 2019

El grupo K-pop no pudo asistir a la ceremonia de los AMAs 2019; sin embargo, BTS pudo llevarse a casa los premios a mejor dúo o grupo favorito, artista favorito en redes sociales y gira del año por el Love Yourself: Speak Yourself tour.

BTS en los AMAs 2018

BTS fue nominado por primera vez en los American Music Awards y ganaron el premio de artista favorito en redes sociales. A pesar de que no pudieron asistir a la gala, agradecieron a ARMY a través de un mensaje por video.

BTS en los AMAs 2017

BTS debutó en los Estados Unidos en la premiación de los AMAs 2017 con la presentación en vivo de “DNA”. Aunque no fueron nominados en una categoría, este evento significó el comienzo de una gran trayectoria del grupo K-pop en la industria de la música internacional.