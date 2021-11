BTS y los AMAs 2021: ¿cuántas nominaciones tiene Bangtan en los American Music Awards?

El grupo coreano BTS realizará más de una perfomance en AMAs 2021, su primer evento artístico tras arribar a Los Ángeles. Bangtan también es uno de los nominados favoritos a llevarse premios en los American Music Awards, edición a celebrarse el 21 de noviembre en Los Ángeles.

J-Hope, Suga, V, Jimin, Jin, Jungkook y RM en su presentación en los AMAs 2020 desde Corea. Foto: AMAs

¿Qué categorías disputa el septeto K-pop? Te contamos detalles de sus nominaciones, cómo fueron las votaciones y cómo ver en vivo le premiación estadounidense.

Fecha y hora de los AMAs 2021

Conducida por la rapera Cardi B, quien es gran fan de BTS, la ceremonia 49 de los American Music Awards tendrá lugar el domingo 21 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (ET) .

Dónde ver los AMAs 2021

ABC se encargará de trasmitir en Estados Unidos la premiación musical a desarrollarse en el Microsoft Theatre. Fans en Latinoamérica podrán verla a través de la señal de TNT.

Lo que debes saber sobre los AMAs 2021. Foto: AMAs

“Remix butter” de BTS y Megan The Stallion

American Music Awards 2021 será escenario para la tan esperada primera presentación en vivo de “Butter remix”, colaboración lanzada por BTS y Megan Thee Stallion tras una larga batalla legal de la rapera con su sello por la publicación.

BTS y Coldplay en vivo con “My universe”

A la par, en la edición 49 de los AMAs, fans podrán ver a los famosos coreanos y Coldplay estrenar la performance en vivo de su hit “My universe”.

Nominaciones de BTS

Artista del año

Con su inclusión entre los aspirantes a artista del año, BTS se convierte en el primer acto coreano nominado en esta categoría principal de los AMAs. El septeto K-pop compite contra Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo y The Weeknd.

Así luce la categoría artista del año de los AMAs. Foto: AMAs

Mejor dúo o grupo pop

El premio a mejor dúo o grupo pop podría ir a manos de BTS, pero antes deberán vencer a AJR, Glass Animals, Maroon 5 y Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson Paak).

Mejor dúo o grupo pop. ¿Quién habrá sido el favorito de los fans? Foto: AMAs

Canción pop del año

Finalmente, tienta a llevarse el primer a la mejor canción del año con “Butter”. Otros temas en competencia en esta categoría son: “Kiss me more” de Doja Cat y SZA, “Levitating” de Dua Lipa, “Drivers license” de Olivia Rodrigo y “Save your tears (remix)” de The Weeknd y Ariana Grande.

Nominados a canción del año. Foto: AMAs

Votación de AMAs 2021