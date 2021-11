BTS en AMAs 2021: Cardi B explica por qué le emociona reencontrarse con Bangtan

A tan solo días de la presentación de BTS en los American Music Awards 2021, ARMY se alista para recibir al septeto coreano luego de su llegada a Los Ángeles, donde cumplirán una agenda recargada de eventos, tal como su primer concierto presencial. En una reciente entrevista Cardi B, quien será la conductora de la gala, compartió su gusto por la boyband surcoreana del momento y aquí te contamos el motivo real de su afición hacia Bangtan.

Cardi B sobre BTS

A través de una entrevista con Variety, la rapera Cardi B, quien será la presentadora de los American Music Awards 2021, comentó que se considera fan de BTS. “Estoy muy emocionada de ver a BTS. Me agradan mucho, pero me gustaría mencionar algo. Mi hija también es fan de BTS, mucho, mucho. Ella dice cosas como: ‘Mamá, mamá, pon la canción’ y yo ya sé a qué se refiere. Me encantan”.

Cardi B es una cantante, rapera y compositora estadounidense. Foto: captura/Twitter

Además, para sorpresa de ARMY, Cardi B reveló que iba a participar en un disco junto a BTS, pero debido a que ella también estaba por lanzar su propio disco, no pudieron coincidir en el momento. Ante ello, los seguidores del grupo K-pop no descartaron una posible colaboración en el próximo año y compartieron sus deseos en las redes sociales.

Reacción de ARMY ante una posible colaboración de BTS con Cardi B. Foto: captura/Twitter

BTS en los AMAs

El septeto coreano ha confirmado que realizarán más de una aparición en los AMAs 2021. Junto a Megan Thee Stallion, BTS hará la primera presentación en vivo del remix de “Butter” para alegría de todo ARMY.

AMAs 2021: BTS hará su regreso a los escenarios presenciales. Foto: captura/Twitter

Además, la cuenta oficial de los AMAs confirmó que BTS y Coldplay estrenarán también por primera vez en vivo la colaboración “My universe”.

BTS y Coldplay presentarán "My universe" en los AMAs 2021. Foto: captura/Twitter

Cuándo son los AMAs

La ceremonia completa de los American Music Awards 2021 será el domingo 21 de noviembre a las 8.00 p. m. (ET). Aquí te compartimos el horario por países para que no te pierdas ningún detalle de los AMAs 2021.

Ver a BTS en los AMAs 2021 en México : 7.00 p. m.

Ver a BTS en los AMAs 2021 en Perú, Colombia y Ecuador : 8.00 p. m.

Ver a BTS en los AMAs 2021 en Bolivia y Venezuela : 9.00 p. m.

Ver a BTS en los AMAs 2021 en Chile, Argentina y Brasil : 10.00 p. m.

Ver a BTS en los AMAs 2021 en España: 2.00 a. m. (22 de noviembre)

BTS y su comeback stage de "Life goes on" en los American Music Awards. Foto: AMAs

Dónde ver los AMAs

La transmisión de los American Music Awards 2021 que se llevará a cabo en el Microsoft Theatre será a través de ABC para el público de Estados Unidos, mientras que para los fans en Latinoamérica, la gala podrá ser vista por la señal de TNT.

