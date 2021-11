ARMY se solidariza con fan de BTS que denunció ser víctima de violencia en Bangladesh

Desde el jueves 18 de noviembre, fans de BTS se movilizan en redes sociales en contra del acoso y la violencia. La campaña inició en solidaridad con una ARMY de Bangladesh que denunció haber recibido amenazas de violación y ser atacada físicamente por usar una mochila del grupo K-pop. Si bien la historia original tuvo un giro, los fans continúan la campaña invocando mayor tolerancia y respeto.

¿Qué pasó con la fan de Bangladesh?

La usuaria alegó que iba de regreso a casa llevando una mochila de BTS cuando un desconocido amenazó con violarla si no se deshacía de su bolso.

“Me cogió de la muñeca tan fuerte al punto de hacerme daño. No había nadie. Traté de liberarme y logré que me suelte. Pero él retuvo mi mochila y me advirtió que si me veía con mercancía de BTS terminaría muerta”, relató en su perfil de Twitter.

La joven resaltó que su atacante se había referido a la boyband con disgusto y que aunque perdió sus libros en el incidente, lo hizo público para que otras ARMY en Bangladesh tengan cuidado. Como evidencia, mostró que su muñeca tenía un moretón y fotos de lo que sería el interior de una estación de policía donde estaría formalizando su denuncia.

BTS: caso de la fan de Bangladesh. Foto: Twitter

Este relato se hizo viral en las redes, fue reproducido por algunos medios de India y despertó una ola de solidaridad entre las admiradoras de los artistas surcoreanos.

Sin embargo, el viernes 19, ARMY encontró evidencia de que este testimonio en específico sería falso. Las fotografías del presunto arresto de su acosador en realidad corresponden a capturas de un programa de TV emitido hace 10 meses.

BTS: caso de la fan de Bangladesh. Foto: Twitter

Campaña de ARMY contra la violencia

Aunque el caso original resultó falaz, los internautas continúan su campaña debido a que el acoso callejero es una problemática real. Para entonces los fanclubs de BTS en distintos países ya habían expresado su rechazo a las agresiones. El hashtag #EndViolence y la frase “We stand with Bangladesh ARMY” (apoyamos a las ARMY de Bangladesh) figuran como como tendencias mundiales por esa razón.

ARMY pide respeto hacia co-fans. Foto: Twitter

ARMY pide respeto hacia co-fans. Foto: Twitter

Cabe resaltar que, en la misma semana, fanbases de BTS con más de 2 millones de seguidores sufrieron ataques en Twitter de un grupo de trolls informáticos que, según @BTSUpdates, sería una comunidad de antis en Bangladesh.

PUEDES VER Agenda de BTS en Los Ángeles: cronograma y horarios de sus eventos en Estados Unidos

La modalidad que usaban era registrar fotos de portada o perfil como si fuesen de su autoría para que Twitter aplicara denuncias por copyright a las víctimas. La acumulación de estos ‘strikes’ puede terminar en la suspensión completa de la cuenta.

Este fue un tema que los fans combatieron hasta que Twitter Support, a través de un Space de audio del jueves 18, informó que reportarían lo sucedido al área encargada.

ARMY pide respeto hacia co-fans. Foto: Twitter