¿Lee Min Ho astronauta?: nuevo K-drama del actor podría estar ambientado en el espacio exterior

Mientras fans de Lee Min Ho aguardan el lanzamiento de Pachinko, un nuevo proyecto podría marcar su regreso a los K-dramas como nunca antes lo habíamos visto: Ask the stars. Anunciada como una de las primera series coreanas espaciales, esta multimillonaria producción escrita por el maestro de las comedias románticas Seo Sook Hyan traería al rey del Hallyu estrenando imagen en traje de astronauta.

Gong Hyo Jin, otra importante figura de ‘dramaland’, a quien previamente vimos en When the camellia blooms, es voceada en el estelar femenino.

Lee Min Ho es el actor coreano más popular a nivel internacional. Foto: MYM

El 18 de noviembre, representantes de la industria informaron que Gong Hyo Jin fue elegida protagonista de Ask the stars. A modo de respuesta, su agencia replicó: “Está revisando la posibilidad de aparecer en el nuevo trabajo del escritor Seo Sook Hyang”.

Más tarde, ese mismo día, los insiders anunciaron al recordado Kim Tan de The heirs en el estelar masculino. Al respecto, la agencia del actor coreano aclaró: “Es uno de los varios proyectos que se le ofrecieron. Aún no se ha confirmado nada”.

Lee Min Ho saltó a la fama mundial por su trabajo en Boys over flowers. Foto: Esquire Kr

Si las oferta es aceptada por el rey del Hallyu, fans lo verán por primera vez en traje de astronauta. Aks the stars, además, sería su tan esperado regreso a los K-dramas después de The king: eternal monarch con Kim Go Eun, así como su nuevo trabajo tras la serie internacional de pronto estreno, Pachinko.

Por su parte, Gong Hyo Jin asumiría su primer reto en pantallas después When the camellia blooms, drama romántico coprotagonizado por Kang Ha Neul, que arrasó con los premios de las temporadas 2019 y 2020.

Sobre Ask the stars

Ask the stars es anunciado como uno de los primeros dramas de Corea del Sur que estará ambientado en el espacio exterior. Anteriormente, el citado país probó la temática, pero en la película de Netflix con Song Joong Ki, Space sweepers. Además, pronto será lanzado The silent sea con Gong Yoo y Bae Doona.

Una turista espacial y un astronauta darán vida a esta “comedia romántica de la estación espacial” que ha sido trabajada desde hace tres años por el escritor maestro del romcom, Seo Seook Hyang, y que tendría como presupuesto estimado más de 40.000 millones de wones (aproximadamente 33,8 millones de dólares).