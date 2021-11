Estreno de Hellbound en Netflix: ver episodios del K-drama de Yoo Ah In

En cuestión de horas será el estreno de Hellbound, el primer proyecto K-drama del director de Train a Busan. Si eres fans de los dramas coreanos o si quedaste impactado por Squid game o My name, te contamos lo que necesitas saber para que no perderte el lanzamiento de esta serie de Netflix que promete dejar en alto, una vez más, el nombre de Corea del Sur.

¿De qué trata Hellbound?

En una sociedad distópica, la gente recibe el anuncio de su muerte. Cuando esta llega, sus cuerpos son quemados y sus almas son arrastradas al infierno por monstruosos seres conocidos como ángeles.

El caos surge en la ciudad por la presencia de los entes. De esta manera, nace Saejinrihwe, una religión que ve a los ángeles como una revelación divina. Jung Jin Soo (Yoo Ah In), líder y fundador del culto, sumará adeptos con su extraño carisma.

La población se dividirá entre quienes ven a a los entes como enviados celestiales y los que le temen. A la par, crecerá el poder de la nueva religión.

Bae Young Jae, un director de un programa radial, buscará revelar qué hay detrás de Saejinrihwe. Por otro lado, el detective Jin Kyung Hoon intentará resolver el misterio sobre los ‘ángeles de la muerte’.

Póster de Hellbound. Foto: Netflix

Fecha de estreno de Hellbound

Hellbound será el primer K-drama dirigido y escrito por Yeon Sang Ho, mente maestra de la trilogía Estación zombie.

Yeon también coescribió el guion de la serie con Choi Gyu Suk. Ambos creadores, además, redactaron e ilustraron respectivamente Jiok, popular webtoon en el que está basada la nueva producción.

Train to Busan fue un éxito de taquilla protagonizado por Gong Yoo. Foto: Yoo Sang Ho

Dónde se estrena Hellbound

Netflix es la encargada de traer el drama de fantasía y terror protagonizado por Yoo Ah In (Alone), Park Jung Min y Kim Hyun Joo (Boys over flowers).

La plataforma de streaming la presenta como su serie coreana original de estreno tras My name. Esta última tomó la posta de Squid game, hit que regresará con una segunda temporada.

A qué hora se estrena Hellbound en Netflix

Hellbound en Perú : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Hellbound en Indonesia : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Hellbound en Colombia : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Hellbound en Malasia : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Hellbound en México : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Hellbound en Filipinas : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Hellbound en Chile : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Hellbound en Argentina : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Hellbound en EE.UU (PT): 12.00 a. m.

Ver gratis todos los capítulos de Hellbound

Netflix daba la opción de ver gratis sus contenidos a los usuarios nuevos durante el periodo de prueba. Lamentablemente, dicha promoción ya no se encuentra disponible en la plataforma.

Rumbo al infierno es el primer K-drama de Yeon Sang Ho. Foto: Netflix

Link para ver Hellbound en español latino

Compartimos aquí el link para que puedas acceder más fácil a Hellbound o Rumbo al infierno (por su título es español): https://www.netflix.com/pe/title/81256675 (copiar y pegar).

Hellbound: reparto de Netflix

Yoo Ah In es Jung Jin Soo

es Jung Jin Soo Park Jung Min es Bae Young Jae

es Bae Young Jae Kim Hyun Joo es Min Hee Jin

es Min Hee Jin Won Jin Ah es Song So Hyun

es Song So Hyun Yang Ik Joon es Jin Kyung Hoon

es Jin Kyung Hoon Kim Do Yoon es miembro de Hwasalchok

es miembro de Hwasalchok Kim Shin Rok es Park Jung Ja

es Park Jung Ja Ryoo Kyung Soo es el padre Yoo Ji

es el padre Yoo Ji Lee Re es Jin Hee Jung.

Actores de Hellbound. Foto: Naver

Tráiler de la serie Hellbound

¿Hellbound superará a El juego del calamar?

El juego del calamar marcó un antes y después en los K-dramas y las producciones de Netflix, por lo que crece la curiosidad por saber cómo le irá a Hellbound.

Dicha duda será disipada en las próximas semanas. Mientras tanto, fans apuestan que será igual de exitosa que Squid game, la serie del streaming con el estreno más grande.