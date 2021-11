BTS en Los Ángeles: cronograma y horarios de sus eventos en Estados Unidos

El 17 de noviembre, BTS llegó a los Estados Unidos desde Corea del Sur con una agenda recargada de eventos artísticos. Entre los principales, figura su asistencia a los American Music Awards, y lo más importante del itinerario, los conciertos Permission to dance on stage en Los Ángeles.

Esta es una guía imprescindible para ARMY, con los horarios y fechas de todas las actividades de Bangtan entre noviembre y diciembre. También se incluyen algunas presentaciones pre-grabadas para shows en Asia.

(Datos en zona horaria de Perú)

21 de noviembre | BTS en los AMAs 2021

BTS estará presente en la ceremonia de premios American Music Awards. Es la primera gala extranjera a la que asisten en más de dos años debido a la pandemia. El grupo tiene tres nominaciones y también deleitará con las primeras performances en vivo de “Butter remix” con Megan Thee Stallion y “My Universe” con Coldplay.

Horario de los AMAs para Perú: 8.00 p. m.

BTS, Coldplay, My universe, AMAs 2021

23 de noviembre | Nominaciones de los Grammy 2022

El año pasado, BTS vio la transmisión de los nominados a los Grammy de madrugada, debido al cambio horario. Este 2021, como la boyband está en Norteamérica, podrá seguir los pormenores del anuncio en un momento más cómodo. “Butter” es el tema con el que tientan la segunda nominación en estos premios en lo que va de su carrera.

Nominados a los Grammy livestream en Perú: 12.00 p. m.

Nominaciones a los Grammys 2022. Foto: captura de Twitter

24 de noviembre | BTS con James Corden

BTS ha sido invitado al programa de entrevistas The late late show with James Corden. Luego del último incidente con un monólogo del comediante británico, ARMY espera que el trato a los Bangtan Boys sea respetuoso.

BTS en Late late show con James Corden en Perú: 12.37 a. m.

BTS se presentará en el programa The late late show con James Corden. Foto: composición La República/BIGHIT/CBS

25 de noviembre | BTS en el Tokopedia WIB Kpop Awards

Este evento no se realiza en Estados Unidos, pero es un bonus que no podemos pasar por alto. BTS pre-grabó su performance para el Tokopedia: WIB Indonesia K-pop Awards, un show que reunirá a artistas de las ‘Big Four’: HYBE, YG, SM y JYP.

Tokopedia WIB K-pop Awards en Perú: 7.00 a. m.

27 de noviembre | concierto de BTS PTD On stage día 1

A dos años de su gira Love Yourself y luego de un 2020 y 2021 de conciertos virtuales, BTS recibirá a miles de fans en el estadio SoFi de Los Ángeles. El primer día de conciertos Permission to dance on stage será el sábado 27 de noviembre.

Horario de conciertos de BTS en LA (Perú): 10.30 p. m.

Live Play, un evento para ARMY que se quedó sin entrada para PTDOS. Foto: composición LR/Hybe

28 de noviembre | concierto de BTS PTD On stage día 2

Horario de conciertos de BTS en LA día 2 (Perú): 10.30 p. m.

Agenda de BTS en diciembre

1 de diciembre | concierto de BTS PTD On stage día 3

Horario de conciertos de BTS en LA día 3(Perú): 10.30 p. m.

2 de diciembre | concierto de BTS PTD On stage día 4 ONLINE

El último día de shows en Los Ángeles será transmitido online y en simultáneo para fans de todo el mundo. Las entradas virtuales ya están a la venta en Weverse.

Horario de conciertos de BTS en LA día 4 (Perú): 10.30 p. m.

Presta atención a la fecha del siguiente espectáculo de BTS desde los Estados Unidos. Foto: HYBE

3 de diciembre | BTS en iHeartRadio Jingle Ball

Luego de los shows de BTS, los intérpretes de “Permission to dance” aparecerán en el festival de navidad iHeartRadio Jingle Ball del viernes 3 de diciembre.

Horario iHeartRadio Jingle Ball: 10.30 p. m.