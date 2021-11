Sorn deja CLC y Cube: idol K-pop tailandesa se despide de fans tras no renovar contrato

Inicia un nuevo camino. Sorn ha dejado CLC y Cube Entertainment de manera oficial tras no renovar su contrato exclusivo con la agencia coreana. La noticia se dio el 16 de noviembre, a través de un comunicado de la empresa.

La firma indicó que la salida de Sorn fue de mutuo acuerdo. Más tarde, dicha información fue ratificada por la idol tailandesa de 24 años en un pronunciamiento vía Twitter.

CLC debutó como septeto, pero en el camino se retiró del grupo Elkie. Ahora, Sorn se despide de los fans Cheshire. Foto: Cube

A continuación, compartimos el comunicado de CUBE Entertainment, empresa que también representa a BTOB, PENTAGON, (G)IDLE, LIGHTSUM y más populares actos K-pop.

“Hola. Este es CUBE.

Nos gustaría informar que el contrato exclusivo con la artista Sorn ha finalizado. Con esta terminación, Sorn ahora ha sido retirada de CLC. Esta decisión sigue a un mutuo acuerdo entre las dos partes.

Queremos extender nuestra gratitud a los fans que han enviado su amor a Sorn. Por favor, deséenle lo mejor en sus futuros proyectos. Gracias”.

Anuncio de CUBE Entertainment. Foto: CUBECLC/captura Twitter

Y este es el pronunciamiento que brindó en su cuenta oficial de Twitter (@sssorn_clc) la ahora exintegrante de CLC, grupo en hiatus que tiene a un miembro en el proyecto estacionario de Mnet KEP1ER.

Despedida de Sorn. Foto: @sssorn_clc/captura Twitter

“Hola a todos.

Me gustaría anunciar que mi contrato con Cube ha terminado y ambos hemos acordado mutuamente separarnos.

Me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado a mí y todo lo que he hecho con CLC. Durante los últimos 10 años aprendí mucho de toda la experiencia. He conocido a seis chicas maravillosas que se han convertido en mi segunda familia en Corea, a algunas de ellas las conocí cuando tenía 15 años, el primer día que me mudé a Seúl. Estoy tan orgullosa de todos los logros que hemos tenido juntas como equipo y he disfrutado cada momento con ellas a través de nuestros altibajos.

También me gustaría agradecer a Cube por darme la oportunidad de mostrar mi talento para el mundo y me preparó para convertirme en la artista que soy hoy.

Lo más importante, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes que está leyendo este mensaje ahora mismo por todo el apoyo y el amor que me han dado.

Les deseo lo mejor a mis chicas y las apoyaré en todo lo que hagan. Desde el fondo de mi corazón, los amo a todos y gracias por todo”.