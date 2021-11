Taehyung de BTS: ¿cómo se iba a llamar realmente el integrante de Bangtan?

BTS presentó el último episodio de temporada de la serie In the SOOP 2 y V hizo una revelación que sorprendió a sus propios compañeros del septeto coreano. El idol K-pop, quien tiene como nombre real Kim Taehyung, inicialmente iba a llamarse de otra manera. Si eres ARMY, aquí te contamos la historia real detrás del nombre del integrante de Bangtan.

Cómo se iba a llamar Taehyung

En el último episodio de BTS In the SOOP 2, V (Taehyung) de Bangtan reveló que su familia tenía otro nombre preparado para él. La conversación se dio cuando compartía el desayuno con sus compañeros Jungkook, Jin y Namjoon, pues el golden maknae de Bangtan se encontraba cocinando junto a Jin y comentó que su propio nombre no era muy común en las personas de su edad.

Taehyung en detrás de escena de BTS In the SOOP 2. Foto: Weverse

Ante el comentario de Jungkook, V de BTS también mencionó que su nombre real “Taehyung”. Entre risas, V reveló que su nombre original iba a ser Kim Dowoo, pues su padre y su abuelo estaban indecisos entre llamarlo Taehyung o Dowoo.

Taehyung en detrás de escena de BTS In the SOOP 2. Foto: Weverse

Namjoon, quien escuchaba atento a la historia de Taehyung, comentó: “Si te hubieses llamado Dowoo, tu nombre artístico hubiese sido Dough”. Acto seguido, bromeó con la famosa línea de la canción “Jump” y en lugar de gritar “V”, gritó “Dough” antes del rap de Taehyung. Finalmente, explicó que fue su abuelo quien insistió que debía llamarse Taehyung y su familia optó por ese nombre.

Mira aquí el clip completo.

BTS In the SOOP 2

El septeto coreano presentó la segunda temporada de BTS In the SOOP 2, serie del grupo K-pop en donde los idols pueden disfrutar de sus pasatiempos favoritos en una mansión en el campo que cuenta con una piscina, trampolín, gimnasio y una casa rodante.

BTS In the SOOP, póster promocional. Foto: Weverse

BTS: episodio final