Wonho alarmó a fans al colapsar en concierto: qué pasó y qué dijo su agencia

La agencia de Wonho, solista y exmiembro de MONSTA X, dio un comunicado oficial sobre lo ocurrido en el concierto del artista. En la mitad del show, el cantante colapsó y tuvo que ser llevado a backstage por su staff. La situación generó alarma entre los asistentes, aunque luego de casi una hora se retomó el espectáculo.

El concierto de Wonho

El 14 de noviembre, fue el segundo día de la primera serie de conciertos We are young de Wonho, cantante admirado por su resiliencia tras sucesos del 2019 y 2020. Sin embargo, en medio de la alegría presente, fans reportaron en redes sociales que el artista de K-pop se había desplomado quejándose de que no podía respirar bien.

La usuaria @flywithIM que estaba en el auditorio del show escribió: “Wonho colapsó repentinamente sosteniéndose el pecho y tuvieron que sacarlo fuera del escenario porque no se podía mover. Ellos pararon todo y podíamos oírle quejarse en backstage. Nos han dicho que esperemos que hay un incidente de salud con el artista”.

Fans cuentan lo que ocurrió en concierto de Wonho. Foto: Twitter

“Él estaba cantando, ya no bailaba, y cuando terminó el tema él cayó al suelo y dos staff tuvieron que ir para llevarlo a backstage”, relató la usuaria @anticucumbers.

En medio de la conmoción, la solista Soyou (exmiembro de Sistar) tomó el escenario para dar tranquilidad a los asistentes. Comunicó que Wonho estaba bien e interpretó algunas canciones adicionales a las de su programa. Ella era la artista invitada para este día, pero tomó la batuta en el momento de crisis.

Soyou, la artista invitada de Wonho, fue clave para responder al imprevisto. Foto: Twitter/flywithlM

Luego de varios minutos, el staff comunicó que Wonho se sentía mejor, tenía un equipo médico y deseaba con firmeza continuar en el concierto. Con ello, retomó el espectáculo y se le vio sonriente al ingresar corriendo frente a los asistentes.

El resto del show procedió con normalidad y Wonho dejó un espectáculo inolvidable para los Wenee y Monbebe que lo vieron en vivo. “Básicamente dijo que estaba con doctores en backstage y que ya se siente mejor”, describió @flywithIM con un video de evidencia.

Comunicado sobre la salud de Wonho

Terminado el evento y cerca a la medianoche, Highline Entertainment emitió un comunicado oficial sobre lo que pasó con Wonho y cómo se acordó proseguir con el show.

(Traducción en inglés de @LikeHoOoO)

“Wonho mostró síntomas de hiperventilación durante la performance de hoy e inmediatamente recibió ayuda del equipo de seguridad y el personal médico. Su voluntad de presentarse era muy fuerte, por lo que volvió al escenario luego de examinarse con los médicos”.

“Después de ello, su estado de salud fue monitoreado constantemente hasta culminar la presentación. Pedimos disculpas por causar preocupación a los fans que siempre apoyan a Wonho. Continuaremos atentos a la salud de nuestro artista”.