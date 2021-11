TWICE: nueva canción “Icon” es censurada por KBS antes de su lanzamiento

“Icon” de TWICE fue censurada por KBS poco antes de su estreno como pista de Formula of love: O+T=<3, el tercer álbum de estudio coreano de la girlband K-pop. Ante ello, fans ONCE se preguntan qué pasó con la canción. Te contamos aquí por qué sufrió el ban de la Korean Broadcasting System.

PUEDES VER MAMA 2021: lista completa de nominados y votación oficial de los Mnet Asian Music Awards

Formula of love: O+T=<3

Tras su exitoso debut en el mercado de Estados Unidos con el single “The feels”, el ‘Grupo de la Nación’ de Corea del Sur regresará a la escena con un nuevo disco en su idioma natal de 17 pistas. “Scientist” es el título principal de esta producción que sale a la luz el 12 de noviembre.

Mientras ultimaban detalles para el lanzamiento, el último miércoles 10, fans recibieron la noticia de la primera censura que sufre TWICE por parte de la KBS en sus seis años de carrera. “Icon” fue la canción que no pasó evaluación de la radiodifusora.

Reporte de la KBS. La casilla resaltada en amarillo corresponde a "Icon". Foto: KBS

¿Qué dice KBS de “ICON”?

Según detalles del informe de la KBS, la tercera pista de Formula of love: O+T=<3 no es apta para la trasmisión, ya que la empresa concluyó que contiene lenguaje vulgar y maldiciones .

En redes sociales, fans muestran reacciones adversas ante dicha decisión. Algunos ONCE lo califican como extrema y aseguran que la letra inapropiada que derivó en su censura habría sido la palabra “damn”, que significa “maldita sea” del inglés al español.

Lanzamiento de Formula of love: O+T=<3: horarios

Si eres ONCE, no puedes perderte el lanzamiento de Formula of love: O+T=<3. Por ello, aquí compartimos los horarios por país para el estreno del álbum de TWICE y el MV de “Scientist” en YouTube.