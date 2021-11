BTS, concierto PTD LA: precios del streaming online y cómo comprar entradas

No importa si no conseguiste ticket al estadio. BTS transmitirá uno de sus conciertos Permission to dance on stage en Los Ángeles por streaming online. De esta forma, ARMY podrá festejar en simultáneo el regreso de los Bangtan Boys a los escenarios presenciales después de dos años.

BTS en Permission to dance on stage. Foto: captura

Cuándo es el concierto de BTS 2021

Como se recuerda, el concierto 2021 de BTS con público se realizará en cuatro fechas: 27 y 28 de noviembre más el 1 y 2 de diciembre . Las entradas están agotadas para el show en todas las zonas habilitadas del estadio So-Fi.

Dónde será el BTS Permission to dance concert presencial

El estadio So-Fi será testigo del reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook con alrededor de 70.000 ARMY por día de concierto. Este recinto está ubicado en Inglewood, California.

Vista externa del SoFi Stadium, reciento donde será el Permission to dance on stage. Foto: NBC

BTS Permission to dance concert ONLINE

BTS tiene millones de seguidores en todo el mundo, fans que no querían ser ajenos a esta puesta en escena de sus artistas favoritos.

El deseo de ARMY internacional se hizo realidad el 27 de octubre, cuando HYBE confirmó la transmisión simultánea de una fecha del concierto presencial: la del 2 de diciembre a las 7.30 p. m. en hora de Los Ángeles .

Precios de BTS Permission to dance L.A. concert ONLINE

Son tres tipos de entradas las que se activarán vía Weverse. Las dos primeras en color naranja son exclusivas para portadores de la membresía ARMY. La opción ‘multiview’ ofrece diferentes tiros de cámara en simultáneo.

4K Single-view + HD Multi-view: aprox. 50.48 dólares

HD Multi-view: aprox. 42 dólares

HD Single-view: aprox. 42 dólares

Precios del concierto online PTD on stage LA. Foto: Weverse

Dónde comprar tickets para el concierto de BTS

El portal de venta oficial es Weverse Shop y requiere que el usuario tenga ya una cuenta creada en Weverse. Esta app, además de distribuir los goods y conciertos de BTS, es la vía principal de comunicación de Bangtan con sus fans.

¿Cuándo comienza la venta de entradas online?

La compra de tickets para el concierto online 2021 de BTS en Los Ángeles inicia el 11 de noviembre al medio día en Corea del Sur.

Horarios para Latinoamérica

México, El Salvador, Costa Rica: 9.00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 10.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico: 11.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 12.00 a. m. (12 de noviembre)