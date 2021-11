Mino de WINNER debutará en el cine con la película Seoul Vibe de Netflix

Llevará su talento a la pantalla grande. Song Mino, integrante y rapero de WINNER, debutará como actor de cine de la mano de Yoo Ah In, Go Kyung Pyo y más estrellas del rubro. Seoul Vibe, la próxima película de Netflix, es el proyecto que marca un nuevo inicio para el ídolo del K-pop.

PUEDES VER BTS The Fact Photobook 2021: qué contiene y cuándo sale a la venta

El 10 de noviembre, representantes de Netflix confirmaron el casting de Mino en Seoul Vibe. Anteriormente, medios coreanos habían informado de manera extraoficial la participación del también rapero y productor en la cinta de acción.

Song Min Ho, mejor conocido como Mino, es un rapero, compositor, productor, modelo, MC y actor de 28 años. Foto: YG

¿De qué tratará Seoul Vibe?

Lo nuevo del streaming es calificado como un próximo éxito de taquilla de acción, con un presupuesto de 20.000 millones de wones (aproximadamente 17 millones de dólares estadounidenses).

Seoul Vibe estará ambientado en 1988 y seguirá la historia de un grupo de élite, conocido como Equipo Supremo en Sanggye-dong, que se despliega en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl para investigar fondos ilícitos de VIPs.

Además de Song Mino, actuarán en la cinta Yoo Ah In, Go Kyung Pyo, Lee Kyu Hyung, Kim Sung Kyun, Park Joo Hyun, Jung Woong In, Ong Seong Wu y más.

Yoo Ah In es un actor, diseñador y modelo coreano de 35 años. Foto: captura

El debut de Mino de WINNER como actor

El primer trabajo actoral de Song Mino fue K-POP: The ultimate audition, comedia musical juvenil sobre idols que contó con la participación de artistas reales del rubro, como los miembros de U-KISS, Mblaq y ZE:A.

En aquel entonces, el hoy reconocido rapero aún no debutaba como integrante de WINNER, pero ganó el papel del personaje Park Ki Bum.