Song Hye Kyo responde a críticas por elegir un dorama de romance como próximo proyecto

Song Hye Kyo es mundialmente famosa por su actuación en Descendientes del sol y ahora regresa con un nuevo K-drama titulado Now, we are breaking up. En una entrevista con el medio Dazed, la actriz contestó a detractores sobre su nuevo papel en una serie coreana de romance. Aquí te mostramos la declaración completa.

PUEDES VER Lee Min Ho es captado en cena con Lee Jung Jae y Lee Byung Hun en Los Ángeles

Song Hye Kyo regresa a los K-dramas

La actriz de Full house y Descendientes del sol vuelve a los protagónicos con un nuevo K-drama de romance, Now, we are breaking up. La última serie de Song Hye Kyo fue Encounter, en el 2018, donde también interpretó a un personaje en una historia romántica.

Song Hye Kyo. Foto: Dazed

“Esperé y deseé que actuar en una historia de romance en mis 40 años fuese distinto que en mis 30. Algunas personas me han criticado por hacer otro K-drama de romance, pero luego de grabar una historia como esta, no me arrepiento de nada. No importa lo que digan, creo que tomé una buena decisión al escoger Now, we are breaking up en este momento de mi vida”, explicó Song Hye Kyo a Dazed.

Song Hye Kyo. Foto: Dazed

Song Hye Kyo agregó lo siguiente en cuanto a su calidad como actriz: “Supongamos que las etapas de la tristeza que tengo que interpretar en una escena van del uno al cinco. Si en el pasado solo podía mostrar el nivel uno, ahora que he crecido y he ganado más experiencia, puedo mostrar cuatro niveles más. La tristeza y el dolor que no conocía cuando era joven se han convertido en emociones que siento claramente después de que ha pasado el tiempo”.

Song Hye Kyo. Foto: Dazed

PUEDES VER Lee Do Hyun ayudaría a Song Hye Kyo con su venganza en K-drama The glory

De qué trata Now, we are breaking up

La actriz Song Hye Kyo interpreta a Ha Young Eun, líder de un equipo de diseño de modas, que se caracteriza por ser hermosa, inteligente y de carácter frío; mientras que ella triunfa en su vida profesional, sus relaciones amorosas no lo hacen. Sin embargo, esto cambia cuando conoce a Yoon Jae Kook, un fotógrafo independiente que logra llamar su atención. Ambos protagonizarán una historia de amor que deberán sacar adelante para alcanzar la felicidad.

Afiche promocional de Now, we are breaking up. Foto: SBS

PUEDES VER Lee Jung Jae presume foto tomada por Lee Min Ho en Los Ángeles

Cuándo se estrena Now, we are breaking up

El K-drama Now, we are breaking up o Ahora, vamos a terminar en su traducción al español, se estrenará el 12 de noviembre a las 10:00 p. m. (KST).

Song Hye Kyo y Jang Ki Yong en Now, we are breaking up. Foto: SBS

PUEDES VER Lee Jung Jae y Leonardo DiCaprio posan juntos en foto durante LACMA Art+Film 2021

Dónde ver Now, we are breaking up

El nuevo K-drama de Song Hye Kyo será transmitido a través de la cadena de televisión coreana SBS. Además, el público internacional podrá sintonizar Now, we are breaking up en la plataforma Rakuten Viki.

Imagen promocional de Now, we are breaking up. Foto: SBS

Tráiler de Now, we are breaking up