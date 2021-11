Goo Hye Sun podría volver a los K-dramas tras firmar con agencia de actores

Goo Hye Sun celebra su cumpleaños con una nueva etapa en su carrera. Famosa por su protagónico en Boys over flowers, la intérprete fue presentada como nueva artista de la agencia IOK Company. Como la empresa se especializa en el manejo de actores, fans especulan sobre el esperado regreso de Goo Hye Sun a los dramas coreanos comerciales a dos años de su divorcio.

El 8 de noviembre, la referida compañía publicó un comunicado anunciando el contrato exclusivo con la protagonista de Blood. “Goo Hye Sun es una actriz de alto potencial que ha dejado huella en el público con cada proyecto en el que participó”, describió IOK.

Goo Hye Sun: nueva foto de perfil por la agencia IOK. Foto: Naver

“Hasta ahora, Goo Hye Sun ha estado activa en varias áreas como directora, guionista y pintora, pero sobre todo —como actriz— estaba interesada en el talento que no ha podido mostrar al público (en varios años) ”, detalló la agencia.

IOK dijo comprometerse a ser un aliado confiable para que la famosa pueda desarrollarse en esa área a través de diferentes proyectos y géneros dramáticos.

El comunicado concluye con agradecimiento a los fans de Goo Hye Sun que esperan su comeback tras varios años de hiatus. “Como nuestra actriz, cuidaremos de ella para que pueda alcanzar al público de una mejor manera y le daremos todo nuestro apoyo y asistencia. Manténganse atentos a las próximas actividades de Goo Hye Sun ”.

IOK Company maneja los proyectos de notables figuras de la TV y el cine. En sus filas está Kim Ha Neul, Jo In Sung, Jeon Hyosung, Park Gun Hyung y Jang Yoon Jeong.

Dramas de Goo Hye Sun

El rostro de Goo Hye Sun es familiar para la mayoría de fans de K-dramas debido a su rol de Geum Jan-Di en Boys over flowers, drama que la lanzó a la fama en 2009.

Goo Hye Sun reapareció con anécdotas de su época como protagonista de Boys over flowers. Foto: composición LR/Naver

Sin embargo, la artista multitalento no ha vuelto a aparecer en dramas coreanos desde el 2017 en You are too much. De hecho, incluso tuvo que retirarse del proyecto a solo seis episodios por problemas de salud.

Luego, en el 2019, el mediático y conflictivo divorcio de Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun también condujo a que ambas figuras se tomen más de un año fuera del ojo público.

