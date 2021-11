BTS The Fact Photobook 2021: qué contiene y cuándo sale a la venta

Luego de su aparición en la banda sonora de la película Eternals, BTS continúa haciendo historia. El septeto coreano fue uno de los máximos ganadores en The Fact Music Awards 2021 y ahora la premiación lanzará un photobook como homenaje al grupo K-pop. Si eres ARMY, aquí te contamos todos los detalles.

Sobre BTS The Fact Photobook 2021

El 2 de octubre, BTS ganó en cinco categorías en la premiación The Fact Music Awards 2021. Entre los premios mayores se encuentran el daesang (gran premio), artista del año, premio a la elección del oyente, etc. Es por ello que, en conmemoración, saldrá un nuevo photobook para ARMY titulado BTS The Fact Photobook 2021.

BTS en The Fact Photobook 2021. Foto: The Fact.

El photobook de BTS ofrecido por The Fact mostrará imágenes de los integrantes en la reciente premiación, además de contenido sobre su carrera artística, el éxito como grupo y su vida misma.

Cuándo sale a la venta BTS The Fact Photobook 2021

El lanzamiento de BTS The Fact Photobook 2021 está programado para ser liberado mundialmente en enero del 2022. Esta vendría a ser la segunda edición del photobook preparado por The Fact, ya que en el 2020 también se realizó un homenaje al grupo K-pop con la recopilación de los mejores momentos de la premiación.

Suga, RM, Jin, Jungkook, V, Jimin y J-Hope posando en el baskstage de The Fact Music Awards. Foto: BIGHIT MUSIC

Qué contiene BTS The Fact Photobook 2021

BTS The Fact Photobook 2021 contendrá 160 páginas, incluyendo pósteres, minipósteres, photocards y más con la temática de juventud, éxito y empatía. BTS se caracteriza por ser un grupo K-pop que valora la comunicación y que irradia carisma, por lo que el photobook está preparado para ARMY que no ha podido estar cerca con su grupo favorito durante esta pandemia.

BTS en The Fact Photobook 2021. Foto: The Fact.

BTS en TMA 2021