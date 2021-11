Seo Kang Joon anuncia servicio militar: ¿qué dramas y películas deja al enlistarse?

Le llegó el turno a Seo Kang Joon. Actor del K-drama Cheese in the trap se aleja por 18 meses de las cámaras.

Seo Kang Joon debutó como actor en el 2012 con un rol menor en To the beautiful you. Foto: Naver