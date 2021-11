BTS: Jungkook compone una nueva canción para Bangtan a pedido de Suga

BTS In the SOOP 2 es el programa favorito de ARMY del momento. La nueva temporada de la serie In the SOOP de Bangtan ha generado más de una anécdota icónica entre los integrantes del septeto coreano, desde la presentación de la nueva mascota de Jungkook hasta conversaciones sobre un próximo álbum.

Sobre BTS In the SOOP 2

El último episodio de BTS In the SOOP 2 estuvo lleno de spoilers de un posible álbum del grupo K-pop y reveló imágenes de Jungkook y Suga trabajando en una nueva canción. El golden maknae creaba una melodía bajo la atenta mirada de su compañero de banda.

Jungkook y Suga en BTS In the SOOP 2. Foto: captura de YouTube

Jungkook en BTS In the SOOP 2. Foto: captura de YouTube

Jungkook destacó el hecho de que fue la primera vez que compuso una canción en la naturaleza, mientras que Suga se mostró sorprendido por el talento del integrante menor de BTS. Además, Namjoon intercambió comentarios con Suga sobre crear más canciones impactantes como la famosa pieza musical “IDOL”, dato que no pasó desapercibido para ARMY.

Mira aquí el clip completo.

Reacción de ARMY en redes

Con la posibilidad de un nuevo álbum del septeto coreano más famoso del mundo, ARMY no se hizo esperar y compartió su sentir en la red social Twitter. Los seguidores de BTS afirmaron esperar una confirmación por parte HYBE sobre el próximo álbum del grupo K-pop.

Reacción de ARMY ante posible álbum de BTS. Foto: Twitter

Reacción de ARMY ante posible álbum de BTS. Foto: Twitter

Reacción de ARMY ante posible álbum de BTS. Foto: Twitter

¿Dónde puedo ver BTS In the SOOP 2?

La nueva temporada de BTS In the SOOP 2, al igual que la primera, puede verse a través de la plataforma Weverse y jTBC.