Lee Kyu Han, figura de Mi adorable Sam Soon, preocupa a fans tras alejarse de la actuación

El actor coreano Lee Kyu Han pasa por malos momentos y se retira temporalmente de las pantallas. Conocido por su interpretación de antagonista en Mi adorable Sam Soon (2005), el famoso dejó súbitamente dos proyectos que iba a filmar en los próximos meses. También preocupó a internautas al quitar todos los posts que tenía en su cuenta verificada de Instagram.

Según reportó OSEN el 5 de noviembre, Lee se retiró de las series Again my life de SBS y Green mothers club de JTBC citando razones personales. La primera es protagonizada por Lee Joong Gi y Kim Ji Eun, mientras la segunda tiene como actrices principales a Lee Yo Won y Chu Ja Hyun.

Cabe precisar que, en Green mothers club, Lee Kyu Han estaba en negociaciones finales cuando decidió ceder su lugar. Los dos proyectos mencionados se estrenarán en 2022.

Lee Kyu Han en Rich man (2018). foto MBC

Ese mismo día, el actor declaró personalmente a un medio y negó que se haya producido un incidente con terceros. “No he dejado ambos dramas por algún evento desfavorable. Tengo algunos problemas con mi salud. Los síntomas empeoraron recientemente, así que decidí dar un paso al costado”, aseguró a Edaily.

Un representante del actor también apoyó su versión. “Desde abril de este año, Lee Kyu Han ha experimentado malestar en su salud. Él evaluó que sería difícil continuar actuando y voluntariamente ha elegido retirarse de sus actividades programadas”.

No hay más detalles de la pausa indefinida que tomará el actor para recuperarse de los síntomas que le impiden trabajar con normalidad.

Dos días después, internautas notaron que la cuenta verificada de Lee Kyu Han también fue modificada. Aunque el perfil todavía es accesible al público, la figura de K-dramas ha ocultado todas las publicaciones que realizó hasta la fecha.

Lee Kyu Han en Instagram. Foto: captura

¿Quién es Lee Kyu Han?

Lee Kyu Han (41) inició su carrera en televisión en 1998, cuando tenía solo 18 años. A los 25, consiguió un rol en la serie My name is Kim Sam Soon con Hyun Bin y Kim Sun A (2005), donde interpretó a Min Hyun Woo, el exnovio de la protagonista.

Lee Kyu Han en sus inicios en la actuación. Foto: Starnews

Lee Kyu Han en Mi adorable Sam Soon con Hyun Bin. Foto: MBC

Luego participó en una variedad de series coreanas como Only love (2014), I have a lover (2015), Jefe introvertido (2017), El payaso coronado (2019) y Graceful family (2019).

Además de su trabajo como actor, Lee Kyu Han sumó popularidad al participar en programas de variedades como Real men (2015) y Seoul mate 3 (2019).

Su último drama antes del repentino hiatus fue She would never know, historia protagonizada por Rowoon y Won Jin Ah para JTBC.