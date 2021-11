BTS: todos los webtoons de Bangtan antes de 7Fates CHAKHO

BTS lanzará próximamente el webtoon 7Fates: CHAKHO, pero antes de este otros tres cómics digitales fueron presentados por Bangtan a los fans desde el 2014. Si eres ARMY, ¿ya conocías estas historias originales?

Conoce aquí cuáles son todos los webtoons oficiales de BTS, de qué tratan y dónde podrás encontrarlos online.

Imagen promocional del webtoon 7Fates: CHAKHO. Foto: Hybe

Hip Hop Monsters de BTS

Todo ARMY debe saber que la idea de representar a Jimin, Jin, Suga, V, J-Hope, RM y Jungkook como animales antropomorfos no inició con BT21 de LINE Friends Creators, sino con el primer webtoon de BTS. El mismo salió un año después del debut del hoy aclamado septeto K-pop.

Integrantes de BTS junto a peluches inspirados en el webtoon Hip Hop Monsters. Foto: Hybe

¿De qué trata el webtoon Hip Hop Monsters?

Una historia de temática escolar protagonizada por carismáticos animales que representan a los miembros de BTS.

Sigue las aventuras del Hip Hop Monsters, un club liderado por un pato (Rap Monster), quien buscará que sus seis compañeros de la escuela se interesen por este género musical, desatando situaciones hilarantes debido a los hobbies tan variados de cada uno de ellos.

¿Dónde leer Hip Hop Monsters?

Conformado por un prólogo, 42 episodios y un epílogo, Hip Hop Monsters comenzó a ser publicado en 2014 y culminó en 2015. Puedes encontrarlo completo en Naver.

We On: Be The Shield

We On: Be The Shield es el segundo webtoon del grupo coreano y cuenta las aventuras de superhéroes basados en los ídolos.

Lanzado durante la era “Danger” del 2014, su título está configurado por el nombre de BTS y el de una canción de O! RUL8,2?, el primer EP de la boyband de Hybe.

Imagen promocional del webtoon We On: Be The Shield. Foto: Hybe

¿De qué trata We On: Be The Shield?

Cinco estudiantes de secundaria deberán defender al planeta de un ataque extraterrestre usando sus superpoderes. Sin embargo, su misión no será fácil, pues el enemigo evolucionará rápidamente.

¿Dónde leer We On: Be The Shield?

We On: Be The Shield era publicado cada miércoles entre 2014 y 2015 por Nate Manga. Cuenta con una temporada de 29 capítulos. Lee Soon Gi y Park Jong Sug fueron sus escritores e ilustradores.

Save Me, webtoon de BTS

El más reciente webtoon de BTS publicado es Save me, una historia de drama y acción basada en el Bangtan Universe o BU.

¿De qué trata el webtoon Save Me?

Save Me sigue a siete mejores amigos conectados entre sí que solo encontraron dolor tras una abrupta separación. Ellos tendrán la oportunidad de reunirse, pero para ello deberán volver en el tiempo para tratar de cambiar el destino.

Save Me, el tercer webtoon de BTS. Foto: Webtoon Latam

¿Dónde leer el webtoon Save Me?

Lanzada el 5 de noviembre, un año antes del anuncio de 7Fates: CHAKHO, Save Me se encuentra disponible en español en Webtoon Latam.