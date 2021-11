Jirisan, episodio 5: horarios para ver el drama coreano y el OST de Jin

El tan esperado OST de Jin se encuentra a horas de su estreno. El K-drama Jirisan, en conmemoración por los 15 años de fundación del canal tVN, presentará sus capítulos 5 y 6 este fin de semana, y con ellos se revelará finalmente la canción interpretada por el integrante mayor de BTS.

Sobre “Yours” de Jin

“Yours” será el primer OST en solitario de Jin, puesto que anteriormente participó musicalmente en un drama coreano, Hwarang, junto con su compañero de banda Taehyung, con la canción “It’s definitely you”. La canción de Jirisan podrá escucharse en las plataformas musicales, tales como Spotify, YouTube, Apple Music, entre otras.

Kim Seokjin es un cantante, bailarín, modelo, MC y actor coreano de 28 años. Foto: Dispatch

Cuándo se estrena “Yours” de Jin

El OST de Seokjin se lanzará oficialmente el 7 de noviembre y formará parte del capítulo 5 de Jirisan. Sin embargo, ya se encuentra disponible el vídeo de estreno de la canción en la cuenta oficial de YouTube de ASTORY.

Horarios por países para el estreno de “Yours” de Jin

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Perú, México, Colombia y Ecuador : 4.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras : 3.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 5.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 6.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en España: 10.00 a. m. del 7 de noviembre.

Metas de ARMY para “Yours” de Jin

Como es usual, ARMY trazó metas colectivas para incrementar la popularidad de Seokjin de BTS. Estos son los objetivos a nivel global para “Yours”.

Metas para el OST de Jin para Jirisan. Foto: Jin Global

Dónde ver Jirisan

El K-drama es transmitido en la cadena de televisión tVN en Corea, mientras que el público internacional puede ver los primeros tres capítulos en la plataforma china iQIYI. Por su parte, Viki Rakuten transmite la serie coreana y puede verse a través de una suscripción gratuita por siete días.

Jirisan se estrenó globalmente el 23 de octubre. Foto: tVN

Jirisan: previo del episodio 5

Jirisan cuenta la historia de un grupo de guardabosques que deberán rescatar a unos excursionistas y sobrevivientes perdidos en el Parque Nacional de la Montaña de Jiri y, a su vez, descubrir el misterio detrás de las desapariciones.