Crash landing on you tendrá remake en EE. UU. y sería producido por Netflix

¿Quién podría reemplazar a Hyun Bin y Son Ye Jin? Esa es la pregunta que ahora ronda en la mente de los fans de Crash landing on you, uno de los dramas coreanos más populares del 2020. La serie que fue un boom de sintonía internacional y local tendrá un remake extranjero muy pronto, confirmó el CEO de la compañía Studio Dragon.

El 4 de noviembre, el conglomerado CJ ENM realizó una conferencia para explicar el avance de sus negocios en el tercer cuartil del año. Studio Dragon, la productora detrás de éxitos como Vincenzo, It’s okay to not be okay y Start up, también reveló sus planes a futuro.

PUEDES VER Son Ye Jin y las curiosidades de Crash landing on you que reveló en fanmeeting

“Estamos en las etapas finales de cerrar un contrato con Netflix US para desarrollar un remake del drama Crash landing on you”, anunció el CEO Kang Cheol Gu.

Crash landing on you. Foto: Netflix

El ejecutivo también destacó que ya están trabajando en cinco series originales con Netflix y que también están negociando con Apple TV y Disney+ en la coproducción de series coreanas.

La noticia de un remake ha despertado polémica y dudas por cómo se adaptaría el dilema amoroso de la millonaria heredera surcoreana y el soldado norcoreano en otro contexto.

Crash landing on you o Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Foto: tvN

En Crash landing on you, la protagonista cae con su parapente en Corea del Norte por accidente. Es descubierta por el capitán Ri, quien decide esconderla para que no sea capturada por las autoridades. Él la ayuda a regresar a su hogar pero surge un romance complejo (y peligroso) en medio de las tensiones políticas de los dos países.

“¿Pero es necesario un remake?”, se preguntan otros fans internacionales en Twitter tras la divulgación de esta posibilidad.

PUEDES VER Hyun Bin se reencontró con el piano gracias a Crash landing on you

La versión original tiene 16 episodios y está actualmente en el catálogo de Netflix con subtítulos o doblaje a diversos idiomas. El drama que se emitió desde finales del 2019 hasta febrero del 2020 consolidó el estatus de ‘pareja poderosa’ de Hyun Bin y Son Ye Jin, quienes terminaron como novios en la vida real.