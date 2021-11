Jungkook dedicó serenata a Bam: ¿qué dice el OST de My love from the star?

Uno de los momentos más comentados de los más recientes episodios de BTS in the soop 2 fue el adelanto del nuevo álbum del septeto coreano. Jungkook y Bam también se robaron la atención después de que el maknae de Bangtan dedicara a su perro una canción bastante conocida entre fans de K-dramas.

ARMY viralizaron la tierna interacción entre el idol K-pop y su mascota mientras alababan las dotes vocales del artista. Luego pidieron escucharlo pronto en el OST de alguna serie.

Jungkook junto a su perro Bam en el más reciente capítulo de BTS In the soop. Foto: Twitter

La canción que Jungkook dedicó a Bam

“Every moment of you” fue la canción dedicada por Jeon Jungkook a Bam. La misma figuró como uno de los temas principales del OST de My love from another star, drama de romance y fantasía protagonizado por Kim Soo Hyun y Jun ji Hyun que arrasó en la temporada de premios del 2014.

My love from the star, drama de Kim Soo Hyun y Jung Ji Hyun emitido entre 2013 y 2014. Foto: SBS

PUEDES VER: Jungkook tocando la batería después de posar en moto es la nueva sensación entre ARMY

¿Qué dice la canción que dedicó Jungkook?

Interpretada originalmente por el ‘Príncipe de las Baladas’ Sung Si Kyung, “Every moment of you” expresa los sentimientos de una persona cuya vida ha sido iluminada tras la llegada de alguien a su camino.

Letra en español de “Every moment of you”

Después de un tiempo, cuando te conocí,

todo fue definitivamente diferente.

Mi mundo está dividido en antes y después de conocerte.

Cuando respiras sopla un viento cálido.

Cuando te ríes el sol brilla intensamente.

Quédate, por favor, porque eres tú.

Porque a veces te apoyas tranquilamente en mi hombro,

soy total y realmente feliz.

Seguiré, ya sea que el tiempo corra o se detenga.

A veces solo te contemplo,

porque no puedo hacer nada más que eso.

Ojalá fuera yo en cada momento de tu vida.

Solo pensarlo hace que mi corazón se abrume y se llene de ti.

Cuando te miro pareces tan inalcanzable, como un sueño,

una luz estelar que ha estado volando hacia mí durante tantos años luz.

Quédate, por favor, porque eres tú.

Porque a veces tranquilamente me abrazas,

ahora yo estoy completamente agradecido.

Seguiré, ya sea que el tiempo corra o se detenga.

Te miraré a ti.

Es amor para mí el verte.

Ojalá fuera yo en cada momento de tu vida.

Solo pensarlo hace que mi corazón se abrume y se llene de ti.

Espero que cada momento de tu vida sea mío.

Reacciones de ARMY a interpretación de Jungkook

La interpretación del ‘Golden Maknae’ fue un tema trending en plataformas coreanas y en Twitter a nivel internacional.

Entre los comentarios destacados se encuentran loas a la habilidad vocal del integrante más joven de BTS. También resalta la emotividad con la que el famoso coreano de 24 años cantó a su can la conmovedora balada de Sung Si Kyung.

“Este fue un momento tan reconfortante. Jungkook mantiene sus ojos llenos de amor y cariño hacia Bam mientras le da una serenata con una canción tan hermosa. Solo mira la letra; realmente muestra cómo se siente hacia su bebé”, destacó una ARMY en redes sociales.

A continuación, puedes ver aquí una escena completa del artista y el cachorro, a quien presentó en el estreno de BTS in the soop 2.