BTS: Jimin asustó a J-Hope y su reacción tuvo que ser censurada en televisión

J-Hope pasó una experiencia aterradora en In the soop 2 de BTS mientras exploraba una casa abandonada con Jimin.

Jimin no perdió la oportunidad de jugar una broma a J-Hope en In the soop. Foto: composición/captura BIGHIT

El más reciente capítulo de BTS In the soop 2 expuso un lado poco visto de J-Hope. El rapero fue víctima de una broma de Jimin y su reacción generó risas entre el fandom aunque debió ser parcialmente censurada para la emisión del programa. ¿Qué pasó con ambos miembros de Bangtan? El cuarto episodio de la segunda temporada se emitió el viernes 5 de noviembre. En este reality, los integrantes de BTS descansan, durante algunos días, en una mansión situada en medio del bosque. Jimin y J-Hope estaban usando los videojuegos y bebieron un poco de whiskey. A las 2 de la madrugada, el primero le propuso a Hoseok si quería ir a explorar las casas desocupadas que estaba cerca. Para sorpresa de 'Chim Chim', J-Hope aceptó y salieron con linternas a las construcciones vecinas que estaban en penumbras. Los seguía su camarógrafo y mientras entraban era notorio que el intérprete de "Chicken noodle soop" estaba muy nervioso. Incluso se sorprendió cuando el camarógrafo cerró la puerta de la tercera casa. Pero lo más divertido ocurrió cuando Jimin gritó sin motivo y provocó que J-Hope reaccione con un alarido. El rapero no pudo contener las maldiciones (censuradas por la post-producción) que salieron sin parar mientras le reclamaba a su amigo por la broma. Ambos escaparon despavoridos fuera del recinto. Aún así, J-Hope volvió a asustarse del camarógrafo que iba unos pasos detrás de él. Jimin, en cambio, se reía nerviosamente de la respuesta de su 'hyung'. (Video completo aquí) "En realidad, yo ya había revisado las casas un día antes. Ahí no logré subir con las luces apagadas. Pero ver la agonía de J-Hope, hizo que mis miedos desaparezcan. Pensé que él estaba fingiendo, pero al oírlo insultar tanto me di cuenta que realmente se había asustado", comentó luego el vocalista y bailarín. Este y más episodios de In the soop 2 con BTS están disponibles en Weverse Shop. La siguiente semana, el capítulo final se transmitirá en exclusiva por dicha plataforma de HYBE.