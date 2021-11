OST de Jin para Jirisan se llama “Yours” y ya tiene fecha de lanzamiento

Será cuestión de días para que fans conozcan el tan esperado OST de Jirisan, que será interpretado por Jin. El 3 de noviembre, el equipo del K-drama especial por los 15 años de fundación del canal tvN confirmó cómo se llama la canción a cargo del idol de BTS y cuándo será su fecha de lanzamiento.

De nombre “Yours”, esta pieza de Jin será tema principal del original soundtrack de Jiri Mountain, la serie coreana que se mantiene entre lo más comentado en el país de producción desde su estreno hace dos semanas.

Seokjin, el integrante mayor de BTS, interpretará el tema principal del drama Jirisan. Foto: composición LR/tvN/Hybe

PUEDES VER Jin de BTS y sus conmovedoras palabras en uno de sus últimos conciertos previo al servicio militar

Joo Ji Hoon y Jun Ji Hyun, estrellas de Kingdom de Netflix, dan vida a esta historia de suspenso donde guardabosques lucharán por descubrir la verdad detrás de un incidente en el Parque Nacional de la Montaña de Jiri, mientras tratan de salvaguardarse en el intento.

Sung Dong Il, Kim Young Ok, Oh Young Sae, Go Min Si y más actores coreanos conocidos ampliamente por el público completan el elenco principal de este drama.

Kim Eun Hee (también escritora de Kingdom) y Lee Eung Bok (Goblin, Mr. Sunshine, Descendants of the sun, etc), se encargan del guion y de la dirección, respectivamente.

PUEDES VER Jin y el OST de Jirisan: metas y todo sobre el regreso del idol de BTS a los dramas

Fecha de lanzamiento de “Yours” de Jin de BTS

Kim Seokjin, actor y miembro mayor de BTS, retoma su faceta en los K-dramas como intérprete de OST de la mano de Jiri Mountain, poco antes de definir su futuro debido al pronto llamado del servicio militar.

“Yours”, su canción, está programada para ser lanzada a las 6.00 p. m. del 7 de noviembre (KST) , y formará parte de los episodios 5 y 6 de Jirisan.

Posteriormente, “será utilizada como la pista principal de la serie para maximizar la inmersión”, detalla AStroy, productora del OST del proyecto especial de tvN.

Proyecto solista de BTS es celebrado por ARMY. Conoce aquí todos sus detalles. Foto: composición LR/Hybe/tvN

PUEDES VER Seokjin de BTS regresa a los OST con canción principal del megaproyecto Jirisan

Horarios por país para el estreno de “Yours” de Jin

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Perú, México, Colombia y Ecuador : 4.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras : 3.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 5.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 6.00 a. m. del 7 de noviembre

OST “Yours” de Jin para Jirisan en España: 10.00 a. m. del 7 de noviembre.

Jin, el integrante mayor de BTS, en uno de sus últimos proyectos antes del servicio militar. Foto: composición/ALittleBraver

PUEDES VER Jirisan: ver gratis el ep 2 del drama de Jun Ji Hyun y Joo Ji Hoon

¿Habrá MV de “Yours” de Jin?