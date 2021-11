BTS en MAMA 2021: ¿cuántas nominaciones tiene Bangtan en los Mnet Asian Music Awards?

El septeto BTS se alzó como el gran favorito de los MAMA en los últimos años al barrer con todos los daesang. En esta edición, de la mano de sus ARMY, buscan repetir su hazaña y coronarse como ganadores absolutos de la premiación trasmitida por Mnet, que reveló parte de sus nominados el 3 de noviembre.

Sin embargo, aunque ellos son los reyes del K-pop actualmente y su fandom es el más grande, podrían no conseguir all-kill debido al cambio drástico en las reglas para definir a los ganadores de las preseas más importantes.

BTS interpretó "Dynamite" en los 2020 MAMA y logró daesang all-kill. En aquella ocasión, Suga se ausentó por la lesión de su hombro. Foto: Mnet

Nominaciones de BTS en los 2021 MAMA

La continuidad de BTS como daesang all-kill es incierta por el momento porque la decisión en tres de estas categorías recaerán en manos de “expertos de la industria en todo el mundo” y no de fans, como señalan los MAMA 2021.

Mientras tanto, ARMY aún tiene la opción de darle la victoria a Bangtan en las siguientes secciones que replicamos a continuación:

Worldwide fan’s choice Top 10

Best male group

Best collaboration por “My universe” junto a Coldplay

Best dance performance male group por “Butter”

¿Qué pasó con los nominados a daesangs?

Los nominados a los cuatro daesang de los MAMA 2021 no fueron anunciados el 3 de noviembre, pero se anticipa que serán revelados en la misma gala central del evento. Esta tiene como fecha programada el 11 de diciembre (KST).

Sin embargo, fans ya pueden conocer quiénes podrían aspirar al codiciado premio Worldwide Icon of the Year, pues este grand prize se lo llevará el acto que lidere la ya revelada competencia definida por votos de los admiradores Worldwide Fan’s Choice TOP10.

BTS recogiendo el daesang por la canción del año de los 2020 MAMA. Foto: KCON

Cómo votar por BTS en los MAMA 2021

ARMY podrá votar por BTS desde el 4 de noviembre (KST) en las categorías Best male group, Best collaboration y Best dance performance male group a través de Mwave. Sin embargo, previamente deberán registrarse usando usuario de redes sociales y otras plataformas.

Medios con los que puedes registrarte para votar por los MAMA 2021. Foto: Twitter/@i94RKIVE

Por otro lado, Worldwide Fan’s Choice TOP10 será definido por Twitter desde la misma fecha y en dos etapas. Para apoyar a tu favorito, basta con colocar en un tuit la entrada #MAMAVOTE y el hashtag correcto de tu elegido (en este caso, #BTS).