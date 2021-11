Park Seo Joon regresa a Corea del Sur tras filmar The Marvels

Regresó bien a Corea del Sur. Tras estar fuera de su país natal durante dos meses por el rodaje de The Maverls, Park Seo Joon fue visto arribando desde Inglaterra al Aeropuerto Internacional de Incheon la tarde del 2 de noviembre (KST), conforme la cobertura de Star News.

El famoso actor de 31 años salió de su lugar de origen el 3 de septiembre, para comenzar a grabar la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Posteriormente, fue captado en unas cuantas ocasiones durante su estadía en Inglaterra. También compartió por redes sociales imágenes de su paso por el territorio europeo.

Park Seo Joon es el nuevo jale de Marvel para el siguiente film del UCM. Foto: tvN

¿Park Seo Joon terminó el rodaje de The Marvels?

Con el anuncio de su regreso a Corea del Sur, fans se cuestionaron si habría culminado su participación en la cinta. Al respecto, Star News informa que detuvo momentáneamente su labor en The Marvels para completar su agenda nacional.

¿Quién será Park Seo Joon en The Marvels?

Después de meses de rumores, Park Seo Joon confirmó formar parte del casting de The Marvels mediante un comunicado de su agencia el mismo día de su salida de Corea del Sur.

La empresa ratificó la noticia que tanto habían esperado fans del intérprete de K-dramas y películas que se une al UCM después de su compatriota Ma Dong Seok, protagonista de Eternals. No obstante, no dio mayores detalles de cuál será su personaje, tiempo de permanencia en el extranjero, etc.

“Primero nos gustaría agradecer sinceramente a aquellos de ustedes que han mostrado gran interés en el nuevo desafío de Park Seo Joon. Sabemos muy bien que todos ustedes sienten mucha curiosidad por saber qué producción protagonizará, cuál será su personaje, dónde filmará, por cuánto tiempo, y más. Sin embargo, no publicaremos detalles más específicos hasta más adelante. Les pedimos que animen a Park para que pueda terminar su filmación con éxito y regresar a salvo”, manifestó la firma.

Fuentes de la industria cinematográfica declararon que Park Seo Joon aparecería en nuevo proyecto con Brie Larson. Foto: composición LR/Awesome/Marvel

A pesar del silencio de Awesome ENT, ya se postula quién sería Park Seo Joon en The Marvels. Según información extraoficial, habría sido elegido para dar vida a Amadeus Cho.

Dicho personaje, también conocido como Brawn, es un héroe adolescente coreano-estadounidense en UCM para la cinta antes llamada Capitana Marvel 2.