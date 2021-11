Kai de EXO, Heechul de SUPER JUNIOR, Lee Seung Gi y más en nuevo programa de Netflix

New world es un reality show producido exclusivamente por Netflix. El elenco principal está conformado por Kai de EXO, Heechul de SUPER JUNIOR, Lee Seung Gi, Jo Bo Ah de Tale of the nine tailed, Eun Ji Won de SECHSKIES y Park Na Rae. Durante seis días, los famosos convivirán en una isla con concepto de fantasía, por lo que tendrán que competir en retos y crear alianzas para ganar una suma de dinero.

New world de Netflix

El 2 de octubre, se presentó el póster oficial de New world, la nueva propuesta surcoreana de Netflix. En la imagen se observa a los seis integrantes del elenco y la frase: “Un programa de variedades en el que se revelará un nuevo mundo de cuento de hadas”.

Póster oficial de New world. Foto: Netflix

New world es un programa de variedades de Corea del Sur en donde los seis invitados permanecerán en una isla misteriosa y de concepto utópico. A través de retos de supervivencia, el elenco deberá superar cada misión y evitar ser traicionados por sus compañeros para ganar una suma de dinero virtual que podrán canjear el último día de su estadía en la isla.

Integrantes del programa de variedades New world. Foto: Netflix

Cuándo se estrena New world

El reality show se estrenará oficialmente el 20 de noviembre del 2021 . Con la participación de Kai de EXO, Heechul de SUPER JUNIOR y Lee Seung Gi, los seguidores comparten sus expectativas en las redes sociales.

New world o Nuevo mundo se estrenará el 20 de noviembre. Foto: Netflix

Dónde ver New world

El programa de variedades New world o Nuevo mundo (en su traducción al español) será transmitido exclusivamente por la plataforma streaming Netflix. New world tendrá ocho episodios, por lo que se estrenarán dos episodios cada semana durante todo un mes.

New world ya se encuentra en los próximos estrenos de la plataforma streaming. Foto: Netflix

Tráiler de New world