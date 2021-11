Jin Goo, actor de Descendants of the sun, da positivo a la COVID-19

El actor coreano Jin Goo dio positivo a la COVID-19, confirmó su agencia el martes 2 de noviembre. Se reporta que la figura del K-drama Descendants of the sun no presenta complicaciones tras el diagnóstico y actualmente permanece en un centro de aislamiento designado por las autoridades sanitarias.

Según un primer informe de SportsTV, Jin Goo (41) habría entrado en contacto con un portador del virus en octubre mientras se preparaba para su siguiente proyecto como actor. Al pasar por el test de descarte, confirmó que se había contagiado de COVID-19 y fue trasladado a un lugar de cuarentena.

Varo Entertainment, su agencia, señaló que tras el diagnóstico su caso está en investigación epidemiológica en rastreo de contactos. “Él ha sido asintomático desde la prueba hasta el momento y se está concentrando en el tratamiento para recuperarse. No hay motivo para preocuparse”, detalló el comunicado de los voceros del actor.

Descendants of the sun (2016). Foto: KBS

¿Quién es Jin Goo?

Jin Goo, de 41 años, es un actor coreano de cine y televisión con carrera vigente desde el 2003. Entre el público internacional es conocido por su personaje en el drama Descendants of the sun del 2016. En la serie, interpretó Seo Dae Young, un sargento de las Fuerzas Especiales y mejor amigo del protagonista Yoo Si Jin (Song Joong Ki).

En la primera mitad del 2021, estrenó la película You are so precious to me que aborda la historia de un hombre que empieza a cuidar a una niña sordomuda.

Jin Goo también aparecerá en la película thriller The witch: part 2 que protagoniza Kim Da Mi. Para su personaje en este film, Jin Goo se dejó crecer el bigote y la barba. Él terminó de filmar este proyecto en mayo de este año.