Song Joong Ki y Jeon Yeo Been entre los nominados a los Blue Dragon Awards 2021

Se reveló quiénes son los nominados a los Blue Dragon Awards 2021, una de las galas más prestigiosas en la industria del cine coreano. Según la lista, las películas con más nominaciones para la edición 42 son Escape from Mogadishu (13), The book of fish (10) y Space sweepers o Barrenderos espaciales con ocho menciones.

El 26 de noviembre se realizará la entrega de premios en el Hall KBS de Seúl. La ceremonia será presencial, por lo que podría significar la reunión de populares figuras como Jo In Suk, Song Joong Ki, Jeon Yeo Been, Kim Hye Soo y más.

A continuación, mira a qué películas representan estos actores y actrices, y cuáles son todas las categorías en competencia.

Nominaciones en los Blue Dragon Film Awards 2021

Mejor película

The day i died

Escape from Mogadishu

Space sweepers

Hostage: missing celebrity

The book of fish

Escape from Mogadishu. Foto: Naver

Mejor Director

Ryu Seung Wan (Escape from Mogadishu)

Park Hoon Jung (Night in paradise)

Lee Seung Won (Three sisters)

Lee Joon Ik (The book of fish)

Jo Sung Hee (Space sweepers)

Mejor actor

Kim Yoon Seok (Escape from Mogadishu)

Byun Yo Han (The book of fish)

Seol Kyung Gu (The book of fish)

Song Joong Ki (Space sweepers)

Jo In Sung (Escape from Mogadishu)

Blue Dragon Awards 2021. Foto: vía Naver

Mejor actriz

Kim Hye Soo (The day i died)

Moon So Ri (Three sisters)

Yoona (Miracle)

Jeon Yeo Been (Night in paradise)

Jeon Jong Seo (The call)

Blue Dragon Awards 2021. Foto: vía Naver

Mejor actor de soporte

Koo Kyo Hwan (Escape from Mogadishu)

Lee Kwang Soo (Sinkhole)

Lee Sung Min (Miracle)

Jin Seon Kyu (Space sweepers)

Heo Jun Ho (Escape from Mogadishu)

Mejor actriz de soporte

Kim Sun Young (Three sisters)

Lee Soo Kyung (Miracle)

Lee El (The call)

Lee Jung Eun (Space sweepers)

Jang Yoon Ju (Three sisters)

Mejor actor nuevo

Kim Jae Bum (Hostage: missing celebrity)

Nam Da Reum (Sinkhole)

Ryu Kyung Soo (Hostage: missing celebrity)

Jeon Jae Kwang (Not out)

Ha Joon (Festival)

Blue Dragon Awards 2021. Foto: Naver

Mejor actriz nueva

Gong Seung Yeon (Aloners)

Noh Jeong Eui (The day I died)

Bang Min Ah (Snowball)

Lee Yoo Mi (Young adult matters)

Krystal / Jung Soojung (More than family)

Blue Dragon Awards 2021. Foto: Naver

Mejor director nuevo

Kim Chang Ju (Hard hit)

Park Ji Wan (The day I died)

Lee Woo Jung (Snowball)

Lee Chung Hyeon (The call)

Pil Gam Sung (Hostage: missing celebrity)

Mejor guion

Miracle

The day I died

Escape from Mogadishu

Three sisters

The book of fish

Mejor cinematografía e iluminación

Night in paradise

Escape from Mogadishu

Space sweepers

The book of fish

The call

Mejor edición

Escape from Mogadishu

Hard hit

Space sweepers

The book of fish

Hostage: missing celebrity

Mejor música

Miracle

Night in paradise

Escape from Mogadishu

The call

The book of fish

Noche en el paraíso: película protagonizada por Jeon Yeo Been y Uhm Tae Goo. Foto: Netflix

Mejor dirección de arte

Miracle

Space sweepers

Escape from Mogadishu

The call

The book of fish

Space sweepers es protagonizada por Song Joong Ki, Kim Tae Ri, Jin Sun Kyu y con Yoo Hae Jin. Foto: Netflix

Premio técnico