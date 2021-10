Jungkook: look como estrella de acción deja a ARMY sin aliento

Aunque BTS no tuvo contenido de Halloween 2021, sí tomaron caracterizaciones para el nuevo Season’s Greeting 2022. Jungkook, el maknae, fue uno de los más aclamados por los fans por su personaje de “estrella de acción” que expuso su atlético estado físico. Los tatuajes reales del idol también estuvieron a la vista.

BTS. ¿Qué son los Season’s Greeeting?

Entre octubre y noviembre, los grupos de K-pop lanzan un tipo de mercancía especial para dar la bienvenida al próximo año. Estos paquetes pueden incluir calendarios de mesa, pared, agendas además de photocards, stickers, y más inclusiones.

Las sesiones de fotos tienen una temática específica. Para el 2022, los miembros de BTS serán estrellas “convertidas en villanos”.

Así lucía el Season's Greeting de BTS para el 2020. Foto: BIGHIT

Jungkook de BTS

El 1 de noviembre (31 para los países de América Latina), BANGTAN TV dejó ver el primer adelanto del Season’s Greeting de BTS. Jeon Jungkook se caracterizó como un personaje de acción. Vistió una camiseta que dejó los músculos de sus brazos y también algunos de los tatuajes que tiene en su extremidad derecha.

Como Jungkook practica boxeo como ejercicio en la vida real, no fue extraño ver su agilidad al golpear el saco de arena en el clip. Para cerrar el regalo a las fans del vocalista, el video lo muestra montando una motocicleta.

“Si no voy a hacerlo perfecto, prefiero no comenzar. Si hago algo, lo hago correctamente. ¿Quieres venir?”, dijo el cantante en voz en off.

Así reaccionó el ARMY en Twitter, red social donde el nombre del famoso intérprete se volvió tendencia mundial.

Reacciones al look de Jungkook. Foto: Twitter

BTS en el Season’s Greetings 2022

Estas son las identidades que tomaron los miembros de BTS para la sesión de fotos y video mencionado arriba.

Namjoon: científico loco

Seokjin: hacker en las sombras

Suga: pianista gris

Hoseok: estratega místico

Jimin: gato callejero

Taehyung: lector del destino

Jungkook: tomador de acciones