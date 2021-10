Shah Rukh Khan celebra: su hijo saldrá de la cárcel bajo fianza tras caso de drogas

Aryan Khan, hijo mayor de Shah Rukh Khan, consiguió ser liberado bajo fianza tras ser detenido el pasado 2 de octubre por presunto uso recreacional de drogas en una fiesta. El joven fue retenido en una redada a un crucero donde se decomisó droga y se arrestó a otros siete sospechosos.

¿Qué pasó con Aryan Khan?

El primogénito de la superestrella de Bollywood estuvo en custodia policial por cargos relacionados a “posesión, consumo y venta de sustancias ilícitas”, reportó la BBC. El 8 de octubre fue trasladado a la cárcel Arthur Road. El joven de 23 años se declaró inocente desde que inició la investigación.

Luego de dos intentos fallidos en otras instancias, el equipo legal de la familia Khan consiguió que se otorgue la libertad bajo fianza a Aryan Khan en la Corte Superior de Mumbai el jueves 28 de octubre.

El argumento principal de su abogado fue que en el operativo policial no se encontró droga en posesión del hijo de Shah Rukh Khan y “tampoco se halló evidencia que hubiese consumido sustancias ilícitas” tras los análisis practicados.

Su defensa también negó sospechas de conspiración que afecte el proceso para otros detenidos en el caso del Crucero Cordelia.

El Buró de Control de Narcóticos (NCB) se opuso alegando que tienen evidencia de que el acusado es “consumidor regular desde hace dos años”. También resaltaron que al amigo de infancia de Aryan (Arbaaz Merchant) sí se le decomisó droga y que Khan podía haber sido consciente de lo que llevaba su compañero de camarote.

La corte falló a favor de Aryan Khan, quien llevará su proceso en libertad. Arbaaz Merchant y la modelo Munmun Dhamechal también obtuvieron el mismo resultado.

Además de pagar la fianza determinada por la corte, los tres individuos deben cumplir una lista de requisitos: no comunicarse con otros acusados en el caso, no pueden dejar el país, no pueden viajar fuera de Mumbai sin permiso, asistir a las citas de la corte y presentarse cada viernes en la oficina de la NCB.

La actriz Juhi Chawla, amiga y co-estrella de SRK en varias películas de Bollywood, firmó como garante de la fianza de Aryan Khan.

Tras el resultado, Shah Rukh Khan reaccionó “con lágrimas de alegría”, narró para NDTV el abogado Mukul Rohatgi que lideró la defensa de Aryan.

El actor de 55 años posó con su equipo legal y se mostró aliviado por primera vez desde que inició la investigación a su primogénito. “Los padres han estado muy preocupados y han seguido de cerca el caso. SRK incluso dejó de lado todas sus actividades profesionales”, añadió Rohatgi.

Por otro lado, se espera que Aryan Khan salga de la cárcel de Arthur Road el sábado 30, una vez que se complete el papeleo requerido tras el veredicto de la corte.