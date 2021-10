My name: ¿Han So Hee en nuevo K-drama de la directora de Vincenzo?

Han So Hee pasó de ser la tímida Na Bi en Nevertheless a la vengativa mujer infiltrada en la Policía en el nuevo hit de Netflix My name. Ahora, la actriz podría regresar en un nuevo proyecto en el mundo de K-dramas que expondría, una vez más, su versatilidad.

La famosa coreana de 27 años tendría la posibilidad de probar su destreza para la comedia romántica musical a través de Why did you come to my house de la directora Kim Hee Won (Vincenzo). ¿Qué se sabe de la nueva producción?

Han So Hee en Why did you come to my house

Tras su alabado protagónico en el nuevo éxito de Netflix My name, pero también controvertido por la revelación sobre una escena sexual, Han So Hee estaba lista para el estelar de Why did you come to my house, reportaron el 29 de octubre conocedores de la industria de K-dramas.

Han So Hee se sometió a un riguroso entrenamiento para ejecutar las escenas de acción en My name. Foto: Netflix

Horas después, ese mismo día, su agencia 9ato Entertainment aclaró que había recibido la oferta de casting y que lo está evaluando.

Fans anticipan ver esa nueva faceta de Han, quien viene escalando a pasos agigantados en la escena desde su trabajo como Yeo Da Kyung en The world of the married. Mientras tanto, crece el interés por Why did you come to my house.

¿Quién sería Han So Hee en Why did you come to my house?

La próxima serie coreana es un drama musical romántico sobre un hombre y una mujer con una amistad de dos décadas que se ven en la necesidad de convivir durante dos semanas.

Es en este período en que la línea entre el amor y la amistad se desdibujará para ellos. El proceso de creación de música estará relacionada al desarrollo de la relación de la pareja.

De quedar con el protagónico, Han So Hee interpretaría a Seo Un Soo. Dicho personaje es una letrista debutada hace tres años tras una oportunidad inesperada. Según información oficial, es vivaz, honesta, directa y expresa fácilmente sus sentimientos.

Han So Hee es una actriz coreana famosa por sus trabajos en The world of the married y Nevertheless. Foto: 9ato Entertainment

Estreno de Why did you come to my house

Why did you come to my house contará con el guion de Chae Yoon (She would never know) y la dirección de Kim Hee Won (Vincenzo y El payaso coronado).

La serie constará de cuatro capítulos y será estrenada en la primera mitad del 2022 por plataformas OTT o de video bajo demanda, por lo que no se descarta su inclusión en el catálogo de Netflix.