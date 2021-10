Halloween al estilo K-pop: maquillaje y disfraces inspirados en el pop coreano

El K-pop puede ser una fuente de inspiración interesante para Halloween. Algo que distingue a la industria es la variedad de conceptos, maquillaje, peinado y outfits distintivos para cada era musical. Aquí te mostramos algunas ideas si deseas recrear el estilo de BTS, BLACKPINK o probar algunos looks icónicos del pop coreano.

Disfraces inspirados en K-pop

BLACKPINK: “Kill this love”

BLACKPINK es el grupo femenino más popular del momento y su concepto sello es el de ‘girl crush’. Para la era “Kill this love”, son indispensables las correas, arneses, medias largas o botines. Si buscas ser más específica con el look, la combinación rosa y negro hará que la alusión a la girlband sea aún más evidente.

BLACKPINK: Kill this love. Foto: YG

Jennie de BLACKPINK en la era Kill this love. Foto: YG

TWICE “Cheer Up”

“Cheer up” puso a bailar a la industria en el 2016 y es uno de los temas de K-pop más conocidos de la tercera generación. En este comeback, la chaqueta morada de TWICE es una pieza que hace inconfundible el outfit de esta era.

TWICE: outfits de "Cheer up". Foto: JYP

BTS “Dynamite”

A lo largo de su carrera, BTS ha experimentado con varios conceptos. Aunque su look más llamativo fue el de su debut con “No more dream”, si buscas algo que puedan reconocer incluso los ‘no fans’, puedes apostar por la temática setentera que adoptaron para “Dynamite”. Para este look, los Bangtan boys revivieron la combinación de pantalones acampanados y cinturones.

BTS, MV, Dynamite, YouTube

Bonus: los adorables personajes de BT21, creados por los Bangtan Boys, también pueden ser una opción interesante. De hecho, hay tiendas en línea que ofrecen enterizos (kigurumis) con la temática de estas tiernas mascotas animadas.

Poleras y pijamas de BT21. Foto: vía Amazon

EXO “Obsession”

Así como los cambios en su logo con cada era, EXO también ha dejado varios looks icónicos en la historia del K-pop. Uno de los que juega más con el maquillaje es sin duda “Obsession” en la versión X-EXO. Otros puntos a resaltar son los accesorios y su paleta en colores sólidos (rojo, amarillo, negro).

EXO: la era "Obsession" donde presentaron a sus alteregos X-EXO. Foto: SM

Red Velvet: era “Dumb Dumb” o “Peek-a Boo”

Si tu grupo favorito es Red Velvet, puedes elegir entre los dos macroconceptos que guían sus proyectos: el lado ‘red’ que es más divertido, dinámico y enérgico o el lado ‘velvet’ con una temática elegante, magnética y seductora.

Un ejemplo del lado red es el traje de “Dumb dumb”, un outfit que los K-popers conocedores no tendrán problema en identificar a primera vista.

Red Velvet. Foto: SM Entertainment

Y no puede faltar “Peek-a-Boo”, que lleva la temática Halloween en el MV. Las coronas rojas y los vestidos carmesí pueden replicarse con facilidad. El video musical también ofrece otras opciones para las ‘reveluvs’. El toque extra para este concepto es una caja de pizza.

Red Velvet. Foto: SM Entertainment

BIGBANG “Bang, bang, bang”

Los reyes del K-pop que marcaron época en la segunda generación se caracterizaron por su llamativa producción para videoclips. El look de G-Dragon es uno de los más representativos del MV “Bang Bang Bang” y en el siguiente video, una usuaria explica cómo adaptarlo.

Girls generation “Gee”

SNSD también tuvo conceptos fáciles de distinguir que perduran en la memoria de los fans. El look “Gee”, con pantalones pitillo de colores marcó tendencia en el 2010 por la popularidad de la canción. Debe ser uno de los más sencillos de reproducir e identificar a primera vista.

Una versión alterna de este concepto requiere shorts en tonos rosado, verde o amarillo intenso y camisetas blancas.

SNSD: "Gee". Foto: SM Entertainment.

IMPORTANTE: Al seguir estos y más tutoriales de maquillaje inspirado en K-pop se debe cuidar que estos sean respetuosos con la etnicidad de los idols. No está permitido el ‘yellowface’ (cuando una persona occidental modifica la forma de sus ojos con prostéticos) pues es una actitud racista contra la comunidad asiática.