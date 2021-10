Películas coreanas de terror para maratonear en Halloween 2021

Una buena opción para pasar Halloween 2021 es con una maratón de películas coreanas de terror. Si eres amante de las producciones de Corea del Sur, en esta fecha no deben faltar las cintas del país asiático que viene tomando la escena del entretenimiento mundial con series como Squid game (El juego del calamar) y grupos musicales tales como BTS y BLACKPINK.

Por ello, aquí compartimos recomendaciones de películas coreanas para ver este 31 de octubre . Puedes anticipar altas dosis de sangre y sobre todo sustos. Los muertos vivientes al estilo inconfundible del K-horror también se harán presentes en este especial.

PUEDES VER Squid game: dónde comprar disfraz de El juego del calamar para Halloween

Train to Busan o Estación Zombie

Abrimos la lista con una película relativamente reciente, pero que ya es un clásico entre los fans del género del terror: Estación Zombie.

También conocida como Train to Busan, esta obra cinematográfica del 2016 dirigida por Yeon Sang Ho colocó a Corea del Sur en los ojos del mundo en su estreno. Es considerada, además, una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos.

Con un reparto de lujo liderado por Gong Yoo, Jung Yoo Mi, Ma Dong Suk y la actriz infantil Kim Soo Ah, la historia sigue a un grupo de viajeros de un tren bala rumbo a Busan, que intentará sobrevivir al misterioso virus que estalló repentinamente, el cual ha convertido en voraces muertos vivientes a los infestados, y, además, dejado a Corea completamente desolada.

DATO: También puedes ver la precuela animada de Train to Busan, Seoul Station, y la secuela Península.

PUEDES VER SM Halloween House 2021: qué es y lista de idols confirmados a la fiesta

Tale of two sisters o Dos hermanas

Otro clásico del K-horror que debes incluir en tu maratón de Halloween es Tale of two sisters o Dos hermanas.

Estrenada en 2003, este largometraje marcó hito en Corea del Sur al ser la película de terror coreana más recaudadora y por convertirse en la primera cinta local que llegó a salas en los Estados Unidos.

Cuenta la historia de una gemela que es dada de alta del hospital psiquiátrico y regresa a su casa junto a su hermana, su padre y su cruel madrastra. Poco después, comenzarán a suceder eventos sobrenaturales que llevan a una trágica y cruel verdad.

PUEDES VER Halloween al estilo K-pop: maquillaje y disfraces inspirados en el pop coreano

The 8th night

Basada en una investigación documentada sobre una leyenda de hace 2.500 años acerca de monstruos que intentaron ascender desde el infierno para sembrar caos entre los humanos.

The 8th night es la historia de una batalla de vida o muerte durante ocho noches para evitar que se rompa el sello que resguarda a la tierra del mal y contiene al No Resucitado, un ser perverso milenario.

Lideran el cast de este filme Lee Sung Min, Park Hae Joon, Kim Yoo Jung y Nam Da Reum.

PUEDES VER My name: director defendió inclusión de escena sexual entre Han So Hee y Ahn Bo Hyun

Gonjiam: Hospital maldito

La segunda película coreana de terror más recaudadora y el gran aporte de Corea del Sur al found footage.

Parte de la recepción que tuvo este cortometraje puede atribuírsele a que fue grabada en el mismo hospital psiquiátrico abandonado Gonjiam en Gwangju, provincia de Gyeonggi, el cual es considerado uno de los lugares más terroríficos del mundo, según CNN Travel.

Sin embargo, su trama también atrae y asusta al espectador, quien seguirá a un grupo de amigos que acude al inhabitado sitio para investigar las actividades paranormales que suceden en este.

PUEDES VER Kim Seon Ho no quiso continuar disputa con exnovia y prefirió disculparse, según Dispatch

#Alive

La cinta toma la posta de Train to Busan en cuanto al género de zombies. En #Alive, del 2020, un hombre descubrirá tras una partida de juegos virtuales que la ciudad es invadida por muertos vivientes. Encerrado en su apartamento, tratará de buscar ayuda o contacto de la mano de la tecnología y documentará sus días como sobreviviente. Al no encontrar resultados intentará quitarse la vida, pero en ese momento descubrirá a otra no infestada atrapada en el edifico frontal.

Yoo Ah In es el protagonista masculino de esta historia. Park Shin Hye, la ‘Princesa de los K-dramas’, le da un giro de 180 grados a su imagen para representar al coestelar femenino, una aguerrida joven que no vacilará en patear cabezas de zombies.

The medium

El largometraje que ha sido calificado por la crítica como lo más aterrador que nos va dejando el 2021 cierra este especial.

En The medium, producción coreano-tailandesa también llamada Rang Zong, una chamana de nombre Nim decide que su sobrina es la elegida para continuar sus tradiciones ancestrales después de notar en ella conductas extrañas. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que no es una dote lo que experimenta su familiar, sino una perversa posesión demoníaca.