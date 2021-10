My name: director defendió inclusión de escena sexual entre Han So Hee y Ahn Bo Hyun

El director de My name, el nuevo éxito coreano original de Netflix tras El juego del calamar, respalda una vez más la decisión de incluir en la serie la escena sexual entre Han So Hee y Ahn Bo Hyun que ha suscitado reacciones encontradas en el público.

En entrevista difundida por AP el 28 de octubre, Kim Jin Min, mente maestra de Mi nombre, manifestó que fue una toma necesaria y que no se arrepiente de su adhesión a la historia de acción.

La escena entre Han So Hee y Ahn Bo Hyun: ¿qué pasó?

Después de su estreno el 15 de octubre, My name ya escaló al top 10 de shows más vistos a nivel mundial en Netflix durante octubre, ubicándose cinco posiciones abajo de Squid game, la #1 desde hace semanas.

La intensa trama y actuaciones lideradas por Han So Hee, quien sorprende con un cambio radical de imagen tras Nevertheless, y Ahn Bo Hyun, galán de Yumi’s cells, son dos de sus principales atractivos.

Sin embargo, así como recibe halagos, también ha sido centro de críticas por la escena de sexo entre Yoon Ji Woo y Jun Pil Do , personajes interpretados por los ya mencionados actores coreanos.

Al respecto, voces contrarias a la toma señalan una presunta inclusión forzada en la trama. Las apreciaciones negativas de la secuencia, además, se multiplicaron después de que Han So Hee revelara, el 20 de octubre, que no supo de esta sino hasta el mismo día del rodaje .

Han So Hee, actriz principal de My name. Foto: Netflix

¿Qué dice el director de My name sobre la escena de sexo?

En entrevista publicada el 18 de octubre, previa a la revelación de la estrella de K-dramas de 27 años, Kim Jin Min manifestó que la captura en controversia era necesaria para exponer la faceta más humana de la protagonista y darle significado a lo que seguía en la historia.

“(Ji Woo) es una persona que ha perdido su calidez y vagó durante mucho tiempo. Quería demostrar que no es un monstruo así. La escena de la cama de Ji Woo y Pil Do es más humano que el simple amor. Nos enfocamos en las emociones humanas”, explicó, conforme el medio coreano Joy News 24.

Agregó: “Hay reacciones que dicen que es de la nada y que no es necesario, pero lo era. Si lo hubiera expresado de manera diferente, la siguiente escena no habría salido así. La fuerza de Ji Woo para cambiar de dirección puede volver a caer. Por eso creo que es una buena opción”.

Kim Jin Min, director de My name, el nuevo éxito de Netflix. Foto: Netflix

Del mismo modo, en un fragmento de la entrevista publicada el 28 de octubre por AP, el también director de The liar and his lover y Extracurricular defendió la secuencia sexual por los motivos ya citados.

Además, detalló que inicialmente el escritor no quería una toma sexual, pero repentinamente optó por esta. Ante ello, le aconsejó a su colega que hiciera lo que gustase, y que no veía rara la secuencia. También le expresó que estaba consciente de la posible polémica, pero que si seguía el hilo de la historia no se vería extraño.

Finalmente, el PD aseguró no arrepentirse de incluir la toma en My name y sentir que el escritor hizo lo correcto. Asimismo, aclaró que los actores entendieron bien cuando él les habló de la escena durante el rodaje, por lo que no fue difícil llevar a cabo la filmación.